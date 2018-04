Nasralla se retira molesto y fracasa reunión de la Alianza

Tegucigalpa, Honduras

La reunión pactada ayer entre el expresidente Manuel Zelaya con el excandidato presidencial Salvador Nasralla para resolver problemas internos ni siquiera logró instalarse porque sus diferencias comenzaron a aflorar cuando el presentador de televisión quiso ingresar a un asesor que el exmandatario rechazó por no ser miembro del Consejo Nacional de la Alianza de Oposición.

Zelaya, en su condición de presidente de este Consejo, había convocado a sus miembros para resolver la controversia que a lo largo de la semana tuvo con Nasralla, a quien cuestionó porque desconoció los comandos insurreccionales y anunció un nuevo partido político un día después de celebrarse la asamblea de Libre.

Nasralla llegó a la cita acompañado de sus asesores Arístides Mejía y Julio Larios, pero este último fue rechazado por Zelaya. El excandidato se molestó y abandonó la reunión.

El Consejo lo integran Mel Zelaya, Nasralla, Guillermo Valle (presidente del Pinu) y Xiomara Castro (ausente ayer), excandidata presidencial de Libre que cedió su candidatura a Nasralla.

En la reunión estaba Ricci Moncada, en su condición de secretaria de actas. Antes de dar declaraciones, Zelaya y Nasralla plasmaron sus posiciones en Twitter sobre el fracaso de la reunión. “Informo oficialmente al pueblo que Salvador Nasralla se negó a participar en el Consejo de la Alianza porque quería hacer entrar a la fuerza al señor Julio Larios, quien no es miembro del Consejo”, posteó Zelaya.

Minutos después, Nasralla escribió: “Manuel Zelaya suspendió hoy unilateralmente reunión del Consejo de la Alianza de Oposición al negarse, aún sin mostrar agenda, a conocer dentro del Consejo o en reunión previa la propuesta que con mi equipo de trabajo elaboramos para resolver problemática interna de la Alianza. Por el bien del país, Mel debe recapacitar”. Enseguida, en declaraciones separadas, Nasralla y Zelaya expresaron sus posiciones.

“Nasralla se molestó y se retiró. Estando aquí el Pinu y Libre, la Alianza continúa firme”, dijo. Por su parte, Nasralla explicó: “Mel quiere que yo participe solo y me parece que no estamos en condiciones de igualdad”. “Como él fue presidente está acostumbrado a tomar las decisiones como si todavía fuera el Presidente de la república. La Alianza está formada por tres fuerzas, es una mesa de tres patas y no puede tomar las decisiones una sola pata”.