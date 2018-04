Iglesia Católica tampoco avala las guías sexuales

Tegucigalpa, Honduras

La Iglesia Católica sostiene su postura en contra de las guías metodológicas que implementó la Secretaría de Educación y asegura que al igual que en el pasado no avalan el material para su distribución.

Las guías “Cuidando mi salud y mi vida” han causado controversia en diversos sectores de la sociedad desde su creación en 2008, debido a que consideran que incitan a los menores a iniciar una vida sexual de forma prematura. El vocero de la Iglesia Católica, padre Juan Ángel López, explicó a LA PRENSA que “la Conferencia Episcopal ya se ha pronunciado en el pasado respecto al tema y no ha cambiado la postura de la Iglesia. La educación sexual es integral, no es información sexual”.

Uno de los desacuerdos por los que la Iglesia Católica se pronuncia en contra del material es porque aseguran que el tema de la sexualidad lo reducen a lo genital o a sus funciones sexuales y no a una educación integral.

Por otro lado está el tema de la ideología de género, que en palabras del padre López “la Iglesia sostiene que fuimos creados varón y mujer, usted no me puede probar genéticamente ninguna de las inclinaciones (sexuales) que existen, estas no son de orden natural, entonces lo que seguimos sosteniendo es que no se le puede pretender formar a un niño en ese sentido, cuando lo que hay que formar es la persona y no solamente en la práctica sexual”. López fue enfático al referirse que como Iglesia no están en contra de que se eduque en la sexualidad, por lo que como arquidiócesis pretenden implementar dos planes de formación en torno al tema de la sexualidad y educación integral. “No estamos cerrados en el tema, pero educar no es informar”, agregó el párroco.

Contraparte. Lourdes Cartagena, directora general de servicios educativos, sostiene su postura y afirmó que las guías fueron revisadas por ambas Iglesias y que una de las recomendaciones fue que los instructivos carecieran de imágenes alusivas a los órganos reproductivos masculino y femenino, por lo que la entidad gubernamental acató la observación y en efecto las guías carecen de ilustraciones. “En contenido no hubo mayor crítica, ya que realmente no hubo mucho que criticar a las guías”, sostuvo Cartagena, al tiempo que aseguró que las guías fueron distribuidas en el interior del país, debido a que “hay muchas prioridades en el corredor seco, mucha pobreza, y el embarazo no deseado es la causa del círculo de la pobreza”. Son implementadas en 17 comunidades de Lempira, Intibucá y La Paz.

Cabe mencionar que no necesariamente esas zonas mantienen mayor índice de embarazos en adolescentes.

El párroco mencionó que años atrás se creó una comisión que trabaja en torno al tema, “lo que pasa es que ellos (Educación) piensan que porque nos sentamos en una mesa a dialogar es porque estamos de acuerdo, y sentarnos a platicar no significa avalar, significa dialogar, escuchar y proponer”.