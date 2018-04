Marvin Ponce y Ricardo Salgado, a punto de irse a los golpes

Tegucigalpa, Honduras.

Insultos a todo nivel, fuertes acusaciones y amenazas con irse a los golpes. Marvin Ponce, exasesor político del Partido Nacional, y Ricardo Salgado, asesor de la Alianza de Oposición, dieron un show político en el foro La Entrevista con Raúl Valladares.



"Que te paguen por ser tonto está bien, pero no hagás estupideces, sos un estúpido", le dice Salgado a Ponce mientras debatían sobre el retiro de la Alianza del diálogo.



¿Y a vos te pagan por ser delincuente, sos un don nadie", responde Marvin Ponce, al momento en que el otro le manifiesta: "Y vos quién sos, vos sos peor porque te pagan por decir burradas, sé serio".



Hace dos días, el excandidato presidencial por la Alianza, Salvador Nasralla, anunció que retiraba a sus representantes de la mesa del prediálogo liderado por la ONU.



Mientras la posición de Mel Zelaya es que no participará sino consideran sus peticiones como ser que el tema central sea las elecciones pasadas y la liberación de los "presos políticos".



El periodista y presentador trataba de moderar los insultos, pero los políticos continuaban su pelea hasta con palabras soeces.



"Sos un delincuente", expresa Marvin Ponce; "entonces demostrámelo, como todo lo que vos acusás, nada hacés", le comenta Salgado. Caballeros, tranquilos, replica Valladares.



"Y vos quién sos, una vaca intelectual", a lo que Salgado le contesta: "Vos sos un idiota". El zipizape no cesa y los insultos de ambos llegan a palabras mayores. "Me dan ganas de tirarte este vaso".



"Sos un pendej... de m...", imbécil... una vaca intelectual", dice Ponce. Otra vez, Valladares trata de calmar los ánimos: "Tranquilo, Marvin, por favor", al momento en que este se levanta de su asiento y trata de ir sobre Salgado.



El periodista despide su programa diciendo: "Ojalá mejore la situación entre los políticos hondureños".