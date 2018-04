Salvador Nasralla anuncia su retiro del prediálogo

Tegucigalpa, Honduras.



En un comunicado oficial, el excandidato presidencial de la Alianza de Oposición Salvador Alejandro Nasralla anunció que sus representantes no continuarán participando en la mesa preparatoria al diálogo.



El político reafirmó su presencia en la Alianza con la estrategia de lucha definida por su partido y dijo que confió en la OEA, en las Naciones Unidas y los Estados Unidos para buscar un posible diálogo político, “después de todas las reuniones he comprobado que no existe voluntad política del Gobierno de JOH para resolver la crisis electoral”.



Agregó que asistirá a la asamblea extraordinaria ampliada de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Pinu-SD, la cual fue convocada por el coordinador general de la Alianza, Manuel Zelaya Rosales, junto a los designados presidenciales Xiomara Castro, Guillermo Valle y Belinda Martínez.