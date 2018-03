Turistas en lista de espera para ir a Roatán: hoteles están 100% llenos

Roatán, Islas de la Bahía, Honduras.



Darse un chapuzón en las aguas tibias y transparentes de West Bay, una de las playas más bellas del mundo, o vivir la experiencia de nadar con los delfines ha despertado la euforia de muchos hondureños que desean pasar sus vacaciones de verano en la paradisiaca isla de Roatán.



La demanda es tan grande que actualmente los hoteles, ubicados a lo largo de la famosa playa, están a un 100% de ocupación. Es más, muchos turoperadores tienen listas de espera de hasta 100 personas, que aguardan con esperanza de que alguien se vea obligado a cancelar su reservación para poder aprovechar el espacio disponible.



Daniel Pineda, gerente de la agencia de viajes Representantes Turísticos, dijo que los paquetes para esta semana se están vendiendo desde noviembre del año pasado, por ello para febrero ya no había cupo en ninguno de los hoteles de esta y otras playas privadas.



Los turistas comenzaron a llegar el viernes pasado por agua y por aire a la isla: 30% y 70%, respectivamente.



Sin duda alguna, las cristalinas playas son el atractivo principal de este destino turístico de Honduras.



Galaxy Wave, empresa de ferris que opera la ruta de Ceiba-Roatán, duplicó la cantidad de viajes por la alta demanda de turistas que tendrán esta semana, mientras que vuelos se realizarán tres, saliendo desde Tegucigalpa. “Cada vuelo chárter trae 120 personas para la isla”, detalló Pineda.



El representante de la agencia de viajes dijo que “nunca habíamos tenido tanto movimiento para la Semana Santa. Estamos vendiendo no hay”.



Contó que un grupo de canadienses que había adquirido un paquete tuvo problemas y canceló su viaje. “Liberaron siete habitaciones y una hora después ya estaban ocupadas nuevamente por los veraneantes nacionales; es una locura”, contó.



Uno de los grandes atractivos es la venta de paquetes todo incluido: ferri o avión, transporte al hotel, alimentación y snacks, de tres días dos noches. “Este año hubo muy buenas ofertas en los paquetes, y eso influyó, precios desde $294 (tres días, dos noches) y $574 (tres noches, cuadro días)”, contó.



La mayor parte de los viajeros llegan en grupos de amigos o en familia.



Emilio Silvestri, director del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), destacó que si bien West Bay está repleto, aún se pueden encontrar habitaciones en hoteles pequeños de 10 habitaciones en otras playas de la isla como West End, Sandy Bay y Flowers Bay, donde el nivel de ocupación es del 80%. “Ellos no usan turoperadores, por eso les es más difícil vender, son pequeños hoteles”, apuntó.



Otro destino del Caribe que presenta un lleno total es la isla de Útila.



Por su parte, Syntia Solomón, presidenta de la Cámara de Turismo de Roatán, informó que la isla tiene una oferta hotelera de 3,000 habitaciones, cuyo mínimo es de dos personas.



Destacó que habrá muchas actividades estos días y recibirán desde hoy al 3 de abril 8 cruceros con capacidad para 21,000 pasajeros cada uno, y generalmente desembarca el 85%. “Esas personas pagan una pasantía en algún hotel para poder utilizar las instalaciones y comer ahí durante su estancia, eso también dejará mucho dinero”, finalizó.



Se espera que más de 2,000 hondureños y 3,000 extranjeros arriben en avión a la isla.



Repletos los ferris



La terminal de yates del muelle de cabotaje de La Ceiba lucía ayer abarrotada de turistas que viajan a Islas de la Bahía para disfrutar las vacaciones de Semana Santa.



La demanda aumentó el fin de semana, por ello los dueños de las embarcaciones han tenido que implementar más horarios de salida.



“Tenemos nuestras dos embarcaciones haciendo el trabajo. Ampliamos el horario, vamos a estar saliendo de Roatán a las 7:00 am y 8:00 am, y por la tarde, la salida es a la 1:00 pm y 2:00 pm. De La Ceiba estamos saliendo a las 9:30 y 10:30 am, por la tarde es 3:30 pm y 4:30 pm, estos horarios son del 23 de marzo al 2 de abril. Se han ampliado para que toda la gente pueda viajar sin problemas”, manifestó Rodolfo Solomón, ejecutivo del yate Galxy Wave.



Sonia Mejía, del departamento de mercadeo del yate Utila Dreams, informó que habrá tres viajes durante el día en esta semana y proyectan unos 800 a 900 pasajeros en cada viaje. Los horarios de salida desde La Ceiba comienzan a las 7:30 am y 9:30 am, por la tarde es a las 4:40 pm. Algunas empresas mantienen los precios por boleto.



El destino cuenta con una variedad de 150 restaurantes y 104 hoteles.