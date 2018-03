Feligresía católica sampedrana celebra con fervor el Domingo de Ramos

San Pedro Sula, Honduras.

Cientos de feligreses católicos salen a las calles para poder acompañar la imagen de Jesús que conmemora su entrada triunfal a Jerusalén.



La feligresía católica dio inicio con las celebraciones religiosas de Semana Santa y conmemora hoy el Domingo de Ramos con la bendición de las palmas.



La procesión dio inicio desde las 8:15 am desde el Instituto María Auxiliadora hasta la catedral.

Misas

En la catedral San Pedro Apóstol, para este Domingo de Ramos están programadas misas a las 6:00 am y 7:30 am. Finalizando la procesión, a las 9:00 am, 11:00 am y 6:00 pm también habrá misas.



Llamado



Porfirio Ruiz, sacerdote de la parroquia Corazón de María, del sector Rivera Hernández, explicó que el Domingo de Ramos es una celebración especial. “Se conmemora el triunfo de Jesús, cuando sale hacia Jerusalén humildemente montado en un burrito y por donde pasaba las personas iban recogiendo ramas de los árboles”, destacó el prelado.



Además, recomendó a la feligresía asistir a los actos litúrgicos programados. “En la Semana Santa la gente debe pasar por el viacrucis y por la pasión de Cristo, posteriormente pueden recrearse un poquito”, destacó.