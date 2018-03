“Estamos apoyando el proceso de diálogo nacional": Brian Nichols

Tegucigalpa, Honduras.



“Estamos apoyando el proceso de diálogo nacional, pues es algo clave para lograr un entorno político y social más tranquilo”, dijo el saliente encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Brian Nichols.



El diplomático abandonará mañana el país, luego de sustituir por seis semanas a Heide Fulton, encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en propiedad, quien retorna luego de cumplir con su servicio militar en Europa.



“Estamos muy impresionados por los esfuerzos de los participantes en el diálogo y hoy están en el proceso de construir la base de este proceso que debe ser liderado por los hondureños”, expresó Nichols.



“Creo que tanto el Gobierno y la oposición están avanzando bastante en eso, pues creo que todos ven la necesidad de reformar el sistema electoral, avances en el tema de los derechos humanos e investigar la violencia pos electoral”, puntualizó.



Nichols afirmó que “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras van muy bien, tenemos una relación muy duradera, de muchísimos años, de amistad y familiar”.



“Lo que quiere Estados Unidos es una Honduras fuerte, transparente, con crecimiento económico para el bienestar de los hondureños”, sostuvo.



“Gracias a Dios hemos tenido cuatro reuniones con el presidente Juan Orlando Hernández y hemos podido tratar todos los temas de interés mutuo”, reveló.



Detalló que “entre los temas estuvieron la lucha contra el crimen transnacional, narcotráfico y el tema del traslado de nuestra embajada de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, la lucha contra la corrupción y las medidas para promover la transparencia en el país”.



“También otros temas más agradables como nuestra visita a Copán Ruinas. Me gustó mucho, es espectacular”, destacó.



“Creo que el señor presidente y su servidor tenemos el mismo compromiso de avanzar en el tema de la lucha contra la corrupción”, dijo.



Maccih



Nichols manifestó que “es algo clave para el país la presencia de la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) en el país”.



“Coincido que el futuro de la Maccih es clave para apoyar los esfuerzos nacionales en la lucha contra la corrupción”, afirmó Nichols.



Explicó que “en el tema de los bienes incautados es clave un proceso transparente y rápido. En mi país el proceso es el siguiente: Cuando una persona es demandada criminalmente por un delito de lavado de activos o narcotráfico, se le incautan los bienes y de inmediato se ponen en subasta”.



“Los fondos de la subasta quedan en una cuenta, hasta que se resuelve el caso, y después, si la persona resulta inocente, se le devuelve el dinero”, dijo.



“Si es culpable el Gobierno se queda con el dinero y de esa manera, los bienes no pierden su valor”, añadió.



El diplomático estadounidense consideró que “la reforma a la Ley de Privación Definitiva Sobre los Bienes de Origen Ilícito, aprobadas por el Congreso Nacional, son un retroceso”.



“Modificar la ley de esa manera la vuelve menos eficaz en castigar a los corruptos”, añadió.



“Para nosotros la ley actual es mejor que lo que están proponiendo con ese proyecto de ley”, agregó.



“Quisiera mencionar también el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es algo importante para nosotros”, sostuvo.



Homicidios



Nichols refirió que "tuve la oportunidad de visitar San Pedro Sula, el barrio de Chamelecón, y de conocer los esfuerzos que estamos haciendo para reducir la violencia junto con la Policía hondureña y la sociedad civil”.



“La reducción en la tasa de homicidios ha sido impresionante y, obviamente, no es suficiente, pues hay que avanzar en esto”, sugirió.



“Poder caminar por Chamelecón, el barrio más peligroso de la ciudad más peligrosa del mundo hace unos años, y sentirme seguro y tranquilo, eso significa un gran avance, pero hay que extender, ampliar y profundizar esos cambios”, planteó.



Honduras cerró el 2017 con 3,791 homicidios, un 26,4 % menos que en el 2016, lo que significó una tasa de 42,8 muertes por cada 100.000 habitantes, gracias al esfuerzo del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.



“Han sido avances muy importantes; vamos en buen camino con las extradiciones y las autoentregas de las personas acusadas en el país”, destacó Nichols.



Agregó que ya es de conocimiento público que el diputado liberal Fredy Nájera ya se hizo presente en una audiencia inicial en Nueva York.



Eso no es un secreto porque ya hasta los diarios hondureños han publicado documentos sobre ese caso, comentó.



“Hemos priorizado el tema de las maras y estamos en el mismo eje contra la Salvatrucha y la Mara del Barrio 18”, dijo.



“Es un conjunto de esfuerzos como socios y aliados que somos con Honduras y estamos caminando”, afirmó.



Dato de interés:



