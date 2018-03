Rafael Leonardo Callejas es diagnosticado con leucemia

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente hondureño Rafael Leonardo Callejas fue diagnosticado con Leucemia tipo AML, indicaron este jueves sus familiares a distintos medios de comunicación en Honduras.

Callejas, quien es el expresidente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), confesó ser parte de una red de crimen organizado y fraude electrónico de 42 personas de Concacaf y Comebol en el escándalo Fifagate.

Callejas debe presentarse a audiencias por corrupción en la FIFA en EEUU, sin embargo, fue al hospital y los médicos le diagnosticaron leucemia mieloide aguda (LMA) o leucemia mielocítica aguda, un tipo de cáncer que es producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos.

Su primo, el ingeniero Roberto Ramón Castillo, reveló este jueves que "la audiencia en los Estados Unidos es para los primeros días de mayo, todavía no se sabe si se va a pedir que se posponga".

"La semana pasada él (Rafael Leonardo Callejas) me llamó y me dijo: ‘mirá chino, voy a irme a hacer unos chequeos porque fui a hacer ejercicio y me sentí muy cansado, me pareció muy raro y fui al hospital’; pero ya hoy me dijo: ‘el pasado lunes me diagnosticaron con leucemia tipo AML’".

Castillo reveló que "el día de ayer el expresidente comenzó con su tratamiento de quimioterapia (...) siempre está en el hospital, yo iba para allá y él me dijo que no fuera porque sus plaquetas las tenía bajas y que iba a pasar encerrado".

"Parece que es una quimioterapia nueva que no causa efectos de cosas adversas, pero estamos ahí orando y le pedimos a toda Honduras que lo aprecia, a sus seguidores, que oremos por él", manifestó su primo.

La LMA es el tipo de leucemia aguda más común en adultos y su incidencia aumenta con la edad.​ Y aunque es una enfermedad relativamente rara a nivel global, es la responsable de aproximadamente el 1.2% de las muertes por cáncer en los Estados Unidos.

Callejas fue revisado por los médicos al sentirse fatigado, sin embargo tras realizarle una serie de exámenes se confirmó que padece de la grave enfermedad.

El estado de salud del exmandatario lo puede obligar a no presentarse a las audiencias sobre el juicio que se le sigue en Estados Unidos por los delitos de conspiración por crimen organizado y fraude electrónico en el escándalo conocido como 'Fifagate', donde se le señala de haberse embolsado 1.6 millones de dólares.



Callejas fue presidente de Honduras de 1990 a 1994. Bajo su mandato en la Fenafuth la Selección de Honduras clasificó a los Mundiales de 2010 y 2014.



El expresidente recibirá sentencia en Nueva York el próximo 10 de abril de 2018.