El TSC halla indicios de corrupción por casi L600 millones en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras.



El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un nuevo informe al Ministerio Público (MP), que concluye en el hallazgo de indicios de responsabilidad penal por nuevas irregularidades detectadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



El informe se desprende de de la auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada al IHSS, que cubrió el período comprendido del 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013.



Se hizo una auditoría a los servicios de la contratación de uso y funcionamiento del Proyecto de Modernización de la Gestión de Servicios de Salud del IHSS, conocido como Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (MOFIHSS).



El proyecto MOFIHSS fue adjudicado a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V, en su auditoría el TSC detalla el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de responsabilidad Penal, al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión.



De acuerdo con la información de desembolsos efectuados y registrados hasta el 31 de diciembre de 2013, el monto pagado por el IHSS a la Empresa Sistemas Abiertos S. A. de C. V., por el proyecto MOFIHSS fue por la suma de 599,849,654.23 lempiras, valor no redimible para el IHSS, dadas las graves inconsistencias a las que fue sujeto el proceso de compra y los incumplimientos al contrato.



No se obtuvo evidencia de que el proyecto MOFIHSS generara estados financieros confiables. Lo ejecutado a través del pago de planillas de personal y las retenciones realizadas a las mismas, no es consistente con lo reflejado en los saldos y registros contables.



El sistema informático del MOFIHSS no contiene todos los datos e información histórica del IHSS que permitieran el almacenamiento y la recuperación de la información anterior al mes de septiembre del año 2012.