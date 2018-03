Romeo Vásquez pide no incautar bienes sin juicios previos

Tegucigalpa, Honduras.



El general Romeo Vásquez Velásquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, pidió este martes detener la incautación de bienes sin que antes las personas afectadas sean vencidas en un juicio justo.



"No es que no se aseguren los bienes de las personas, claro, lo que estamos viendo es que hay abuso de autoridad porque están confiscando bienes y los están subastando, están dejando a mucha gente en la calle, no se puede andar confiscando y subastando las cosas de las personas", aseguró Romeo Vásquez.



El fundador del partido Alianza Patriótica agregó que se puede confiscar y subastar todos los bienes a una persona "cuando esta sea vencida en juicio".



Romeo Vásquez afirmó que sí se puede subastar bienes de narcotraficantes, pues para eso fue hecha la ley, no obstante debe considerarse a las personas que no tienen donde residir pues están intentando demostrar su inocencia.



"Pero eso no tiene nada que ver con lo que se refiere al narcotráfico, porque la ley en su escrito inicial fue hecha contra los que están relacionados en el narcotráfico", argumentó.



"Me he encontrado con muchas personas que han perdido todos sus bienes, porque les han incautado todo", manifestó.