Rosa Elena de Lobo seguirá presa en cárcel de Támara

Tegucigalpa, Honduras.



Auto de formal procesamiento con prisión preventiva decretó ayer la jueza del Tribunal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción para la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y su cuñado Manuel Mauricio Mora Padilla.



La medida para Rosa Elena fue por nueve delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.



Además, por falta de elementos probatorios, la jueza le decretó sobreseimiento provisional por el delito de asociación ilícita.



Mientras, Mauricio Mora recibió el auto de formal procesamiento a título de cómplice por lavado de activos y asociación ilícita para el lavado.



La resolución judicial también ordena que la esposa del expresidente Lobo continúe en prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Penfas) y Mora Padilla en la Penitenciaría Marco Aurelio Soto, ubicadas en Támara, Francisco Morazán.



“El juzgado hizo un análisis para encontrar la prueba del delito en este caso. Se buscaron los elementos para establecer la figura y grado de participación de los imputados y tras analizar cada uno de los elementos, la relación que se argumentó por parte de las entidades acusadoras fue la que permitió que la jueza con base en esos elementos emitiera su resolución”, explicó Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



La audiencia preliminar es el siguiente paso en este proceso, una vez que se agoten todos los recursos que las partes puedan interponer en el proceso, agregó.

Esposada de pies y manos llegó ayer a los tribunales Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Recurso de apelación



Julio César Ramírez, abogado defensor de la ex primera dama, manifestó que su representada ha sido un instrumento que se ha utilizado durante una pugna social.



Aseguró que en las últimas dos semanas se la están llevando de encuentro cuando se acreditó que lo que hubo fue un error.



“Me deja un mal sabor de boca este fallo, más el hecho de que se le están imputando nueve delitos de malversación de caudales públicos”.



Ramírez informó que procederán en el término de los tres días que da la ley e interpondrán un recurso de apelación para revertir la resolución dictada por la jueza.



“Se agarraron de un argumento que no existe, es un precio muy caro para la justicia porque cualquier persona va a estar en desventaja. Vamos a ejercer el recurso de apelación en los tres días que corresponde, confiando en que el sistema de justicia va a revertir este fallo que no tiene asidero legal y que solo es un proceso con el ánimo de dañar a mi representada”, expresó.

Fue protegida por policías, que se encargaron de vigilar su ingreso y salida de los juzgados. Los abogados de los acusados al salir ayer de la audiencia.

Sabían destino de fondos



Algo que destacó el defensor de la ex primera dama es que cuando el dinero se depositó en la cuenta de cheques había personas que sí sabían el destino que llevaban esos fondos.



“Es injusto, y así lo diré, que hay quienes sí sabían con qué propósitos se abrió esa cuenta y se demostró en este juicio, y que haré público el documento y sabrán por qué se le ocultó a la población hondureña el motivo por el que ella abrió esa cuenta”, explicó Ramírez.



El defensor aseguró que esas personas sabían durante más de siete u ochos meses lo que ocurría con esos dineros y argumentaron que los usaron para asuntos personales.



“Se vino diciendo que se abrió para asuntos personales y aquí hemos sustentado para qué se abrió.



Y el denunciante, que ustedes saben quién es, lo sabía, pero se lo ocultó a la sociedad hondureña porque esto era lo que deseaba”, puntualizó Ramírez.



Apesarada



La resolución desencajó a Rosa Elena Bonilla.



Se mostró apesarada, la separación de sus hijos es algo que le cala hondo. Ahora confía en que las acciones de sus tres abogados le devuelvan la oportunidad de retomar su vida y reencontrarse con su familia.



“Ella sabe que se hará justicia y esto solo es una trama para verla como la más debil”, explicó el abogado Ramírez. Raúl Suazo, abogado defensor de Mora Padilla, lamentó que la presión mediática obligue a los jueces a tomar este tipo de determinaciones, pese a que las pruebas aportadas no son contundentes.