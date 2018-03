Capturan a presidente de DESA, presunto autor del asesinato de Berta Cáceres

San Pedro Sula, Honduras.

Justo cuando intentaba abandonar el país a través del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, fue capturado David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., señalado como presunto autor intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, el 3 de marzo de 2016.

De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen de la ambientalista Berta Cáceres.



El equipo de investigación de la ATIC logró vincular al detenido en el crimen de Berta Cáceres, mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas hace 2 años.

La FEDCV a través de la Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y la ATIC, en el marco de la Operación “Jaguar” el 2 de mayo de 2016 lograron la captura de los primeros cinco procesados por el asesinato de Berta Isabel.



Por el caso de asesinato de la ambientalista Berta Cáceres suman ocho personas detenidas por este caso, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.



Por este caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) capturó y procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Piden justicia

El hecho de que las autoridades no hayan identificado y llevado ante la justicia a quienes ordenaron el asesinato de la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres "pone en grave riesgo a cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos", aseguró hoy Amnistía Internacional (AI).



En un comunicado, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, subrayó que las incógnitas sobre el homicidio, ocurrido la madrugada del 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, occidente de Honduras, aún no están resueltas.



"Que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si éstos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras", defendió.



En el caso de Cáceres, la justicia también implica perseguir a quienes ordenaron su muerte, "algo que esta investigación escandalosamente deficiente no ha hecho".



Las autoridades, al no actuar -subrayó Guevara Rosas-, incumplen su obligación de proteger a activistas de nuevos ataques".

La encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos de Honduras alabó la captura realizada por la ATIC.