Tres millones de turistas se desplazarán en Semana Santa

Roatán, Honduras.



Tres millones de turistas nacionales y extranjeros se desplazarán a los diferentes sectores del país por el feriado de Semana Santa.



Esa cifra es la que espera el Gobierno, dijo ayer el presidente Juan Orlando Hernández en Roatán, donde lanzó la campaña Verano 2018.



El gobernante aseguró que se están dando las condiciones para que los veraneantes transiten por carreteras en buen estado como parte de la inversión en la red vial.



El desplazamiento de estos tres millones de personas generará un movimiento económico por arriba de los siete mil millones de lempiras y miles de empleos temporales, de acuerdos con las autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT). La mayoría visita los centros turísticos, pero otros se desplazan a los pueblos, de donde son originarios, para visitar a sus familiares.



En la inauguración de la campaña Verano 2018, a Hernández lo acompañaron representantes del sector turismo de Islas de la Bahía, La Ceiba y Trujillo.



El Verano 2018 tendrá una campaña interna denominada Honduras te espera, canalizada a través del Instituto Hondureño de Turismo. “Roatán está lista para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan en Semana Santa”, aseguró Fabrizio Mazzone, propietario del hotel Las Palmas.



Aeropuerto



El presidente Hernández anunció la ampliación de la pista de aterrizaje y de la terminal del aeropuerto de Roatán.



“Quiero confirmarles que ya instalamos la mesa técnica entre la concesionaria del aeropuerto, Coalianza, Insep y Casa Presidencial porque tenemos que ampliar las capacidades del aeropuerto de Roatán”, dijo el gobernante a los empresarios. Afirmó sentir “mucha pena a veces (porque) cuando llega la hora pico no cabe la gente, las condiciones no son las mejores y tenemos que ser lo mejor de lo mejor”.



A criterio del mandatario, es necesario la ampliación de la pista de aterrizaje de Roatán “para que vengan aviones de gran tamaño procedentes de todos los países”.



La pista actual tiene una longitud de 2,240 metros y está a 20 pies sobre el nivel del mar. En el aeropuerto Juan Manuel Gálvez, ubicado a tres kilómetros del centro de Roatán, operan diez líneas aéreas, de las que siete son internacionales. Todas las semanas hay vuelos hacia Dallas, Miami y Atlanta, en Estados Unidos. También a Toronto y Quebec, en Canadá; además de Belice, Guatemala y El Salvador. Operan vuelos nacionales a San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Utila.



En 2017 hubo un flujo de 197,023 pasajeros, de estos 90,492 fueron nacionales.



Desarrollo de la isla



Hernández también sancionó la reforma de un decreto legislativo que garantiza a la isla un aporte de L27 millones anuales. De estos, L20 millones serán deducibles del presupuesto del IHT, mientras que la zona libre turística de Islas de la Bahía aportará otros siete millones. El dinero será destinado al mejoramiento de la infraestructura y servicios. Estos flujos serán anuales.



El Presidente aprovechó la visita para supervisar la construcción del Hospital Público Roatán.



Esta obra se trabaja de manera conjunta con la Fundación Kelcy Warren, la Cámara de Comercio, Little Friends Foundation, la Cámara de Turismo, la Secretaría de Salud, entre otras instituciones públicas y privadas.