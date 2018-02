Pérdidas millonarias deja incendio en bodega de Concepción de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

En cuestión de segundos un cortocircuito provocó un incendio que destruyó más del 90% de la bodega Orellana, ubicada en el barrio Concepción, dejando pérdidas millonarias.

El siniestro ocurrió ayer cerca de las 3:30 pm en la ocho avenida, entre la seis y cinco calle del populoso barrio.

El día transcurría normal, pero la chispa de un cortocircuito provocó las llamas en el área principal de la bodega, que se propagaron de inmediato.

Fue en poco tiempo que al menos 12 empleados al ver el fuego comenzaron a salir del lugar porque las llamas se estaban propagando a otros almacenes del mismo negocio, en los que acopiaban productos de materia prima, clasificados en clase A, diferentes tipos de papel, alimentos, jabón y plásticos.

Varias unidades de los bomberos se desplazaron al lugar para evitar que el fuego se propagara a viviendas y negocios aledaños.

A pesar del difícil acceso al mercado para los camiones de los bomberos, las unidades llegaron en pocos minutos y rodearon toda la cuadra donde ocurrió el incendio para evitar que otros negocios y vehículos que estaban en la zona se incendiaran. Darwin Orellana, propietario de la bodega, manifestó que comenzó a trabajar con un negocio pequeño, pero con la visión de progresar.

“El producto que teníamos era con facturas para pagarlas a 30 días, no sé de cuánto son las pérdidas”.

Una vendedora de pan relató lo que vio. “Siempre paso por estas bodegas para vender, pero al ver el fuego y las otras personas ayudando bajé mi canasta y me sumé a colaborar para rescatar los productos. En estos mercados somos bien unidos y a pesar del humo que no dejaba respirar logramos evitar que no se quemara todo”.

Las cadenas humanas de personas ayudando eran impresionantes. Entre todos sacaban paquetes de productos y los pasaban de unos a otros para llevarlos a zonas seguras.

Gracias a la solidaridad de empleados de locales cercanos, vecinos y otros pobladores lograron rescatar parte del producto, pero la mayoría quedó reducido a cenizas.

Empleados de la bodega manifestaron que les da pesar porque saben del sacrificio del propietario.

“Darwin empezó con un negocio pequeño y hace unos meses había ampliado a otros locales para surtir con más productos, es un luchador y ahora solo le quedan millonarias pérdidas”, expresó una empleada del lugar. Al incendio se desplazaron ocho unidades de apagafuegos de las diferentes estaciones de San Pedro Sula, adonde al menos 50 bomberos evitaron que las llamas se propagaran a otros negocios aledaños y viviendas que estuvieron a punto de incendiarse.

Vecinos y vendedores de otras bodegas se unieron para ayudar a salvar gran cantidad del producto que estaba a punto de ser consumido por las llamas.

Logística. Jaime Omar Silva, comandante de los bomberos, manifestó que

los inventarios del negocio son altos porque había todo tipo de material y daños en la infraestructura, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Para apagar el incendio usaron más de 70,000 galones de agua, solo para la etapa de enfriamiento el Cuerpo de los Bomberos necesitaron un tanque cisterna con al menos nueve mil galones, el cual solo utilizan para incendios de grandes proporciones.

Silva, lamentó que la mayoría de negocios de los mercados no cuentan con las medidas de seguridad para prevenir o reaccionar ante este tipo de siniestros.

“El invertir en la seguridad de los negocios no lo deberían ver como gastos, sino como inversión, principalmente en establecimientos que no están asegurados porque cuando ocurren los incendios las pérdidas son superiores”, agregó el comandante.

Al reportarse un incendio en los mercados de San Pedro Sula, la reacción de los bomberos debe ser inmediata porque debido a la vulnerabilidad son una bomba de tiempo, ya que en estos lugares no cuentan con las instalaciones o regulaciones necesarias para prevenir incendios, como extintores, rutas de evacuación, áreas despejadas para el fácil acceso de los carros bomberiles.

Jorge Turcios, jefe de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad de Bomberos, informó que han llegado a atender hasta cinco incendios al día, de pequeñas o grandes proporciones.

Por lo consiguiente, recomienda adoptar medidas de seguridad en las viviendas, ya que en la mayoría no hay revisión de sistemas eléctricos. “Muchas veces cuando hacemos las investigaciones de los incendios son a causa de las malas instalaciones eléctricas o manipulación de fuentes de calor”, finalizó Turcios.