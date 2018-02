Absuelven a exjueza Wendy Caballero del delito de abuso de autoridad

San Pedro Sula, Honduras.

La sala 4 del Tribunal de Sentencia de los juzgados sampedranos reolvió declarar absuelta de toda responsabilidad penal por a la exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes, a quien no se le comprobó su responsabilidad en el ilícito de abuso de autoridad.

La exjueza Caballero era acusada de haber enviado a prisión a un menor de edad en 2012.

De acuerdo al expediente penal de los juzgados, el 9 de diciembre del 2012 se presentó requerimiento fiscal contra 15 personas sometidas por lavado de activos, ya que se les encontró en la embarcación que navega frente a las costas de Trujillo, una fuerte cantidad de moneda extranjera no declarada.

Parte de las pruebas evacuadas en este caso fueron tanto la declaración de imputado como la inicial, de fechas 10 y 14 de diciembre del 2012. Luego de estos procedimientos, Caballero resolvió dictar prisión preventiva a los imputados, incluido el menor de edad.

Este día la defensa de Caballero comprobó que no existió dolo directo al momento de la resolución que se adoptó, ya que la misma fue consentida por la fiscalía y su defensa al momento que se impuso y no fue recurrida o no utilizaron el recurso de apelación.

Sin embargo, una vez que se celebra la audiencia inicial, se presentó la certificación de nacimiento del menor y la jueza lo remitió al Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia.



Actualmente Caballero mantiene el arresto domiciliario en relación al delito de cohecho, ya que esa causa esta en Casación y la Sala Penal le impuso esa medida luego de una audiencia de revisión solicitada por su defensa anteriormente.