Del cartel de Juárez es la droga que traía narcoavioneta incendiada en Choloma

Choloma, Honduras.



En las cañeras del sector de Los Cuábanos fue encontrada incinerada ayer una avioneta que transportaba un cargamento de cocaína.



En el informe dado a conocer por las autoridades policiales se establece que a las 6:00 am, mediante una denuncia telefónica que recibieron en la guardia de la posta de Choloma, Cortés les reportaron que en medio de unas plantaciones de caña en el lugar conocido como Los Cuabanos, sector de Los Bajos de Choloma, estaba una avioneta incinerada.



De inmediato se desplazaron al lugar unos agentes y un oficial, quienes corroboraron la presencia de la aeronave.



El avión quedó prácticamente destruido, pues solo una parte de las alas quedaron en buen estado.



En el lugar encontraron luces de aterrizaje, lo que indica que estaban esperando que cayera la narcoavioneta para recoger el alijo del alcaloide.



Otro de los indicios de que el avión venía cargado de droga es que, según la versión de vecinos del lugar, a eso de las 2:00 am escucharon movimiento de autos y motocicletas que supuestamente usaron para transportar la cocaína y darles seguridad a los vehículos.



Se informó que las averiguaciones de los cuerpos antidrogas y de inteligencia establecen que el dueño de la droga es el cartel de Juárez, de México.



Las indagaciones policiales establecen que el destinatario de la droga en Honduras es el cartel de Corinto, que es una célula del cartel de Juárez.



Distrajeron a la Policía



Las autoridades policiales de Choloma manifestaron que no recibieron ninguna alerta de parte de los organismos de emergencia sobre la avioneta, y por eso no tuvieron la información oportuna del hecho para reaccionar a tiempo.



La Policía informó que hay un posible vínculo entre el caso de la narcoavioneta y las tomas de carreteras que se anunciaron que se iban a dar en Choloma ayer.



Las autoridades indicaron que lo de la toma de carretera fue para distraer a la Policía para que su operatividad estuviera empeñada en disuadir esa acción, lo que fue aprovechado por los narcotraficantes para realizar la operación y llevarse el alucinógeno.



Indicaron que al final no llegaron personas para las tomas de carretera lo que hace sospechar más aún que fue una acción para distraer a la Policía.



Señalaron que en el lugar adonde cayó la aeronave es un sector de plantaciones de caña y otros cultivos y por eso hay actividad permanente de aeronaves para fumigación, lo que también constituye un motivo de distracción para haber detectado la caída de la narcoavioneta.



La avioneta quedó dentro de unas cañeras a pocos metros de una carretera de tierra que usaron como pista para aterrizar. En la inspección que hicieron se detectaron señales que después de descargar la droga intentaron alzar vuelo con la aeronave, pero no pudieron y por eso la quemaron.



Al lugar llegaron agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a realizar la inspección de la avioneta.