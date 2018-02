Honduras prohíbe el ingreso de menores a concierto de Bad Bunny

Tegucigalpa, Honduras

El concierto del puertorriqueño Bad Bunny estará restringido para los menores de 18 años, confirmó este martes Leonel Ayala, ministro de Gobernación y Justicia de Honduras.

"Ellos solicitaron a la Secretaría (Gobernación) el respectivo permiso, la Secretaría por sus letras de las canciones, le restringió el ingreso, nada más a mayores de 18 años", explicó el funcionario.

El polémico cantante Benito Martínez Ocasio,restricción mejor conocido como Bad Bunny, quien interpreta "Soy peor", "Ahora me llamas", Tú no metes cabra" y "Krippy Kush", son temas que están muy reñidos con la moral, consideran las autoridades de la Secretaría de Gobernación.



Canciones Las letras hablan de consumir droga, perderse en bebidas alcohólicas y que las mujeres solo quieren tener sexo con él.

Ayala recordó que "hay antecedentes de que las letras de sus canciones tienen un trasfondo que no va en sintonía con las buenas constumbres".

"Hemos tenido información que también se ha expresado por una red social de una forma despectiva hacia los hondureños, y eso le va a traer consecuencias porque los hondureños están indignados con esa actitud de un cantante que va a venir al país, pero está ofendiendo de forma anticipada", aseguró Leonel Ayala.

Personal de la Secretaría estarán supervisando el ingreso al concierto con el documento respectivo el próximo sábado en el Coliseum de Ingenieros en Tegucigalpa.

Canciones de Bad Bunny

Krippy Kush

Lo’ maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy

To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush

Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy

To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush

Lo’ maliantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy

To’a las babys quieren kush, kush, kush, kush, kush

Lo’ gansters quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy

To’a las putas quieren kush

[Verso 1: Bad Bunny]

Aquí pasamos moñas por el TSA

Las putas se montan fácil como en GTA

Doscientas cajas de paper que pedí en eBay

En PR ya es legal, yo firme la ley

Fumando como Snoop Dogg y Wiz Kha

Las gatas quieren Kush no quieren Fiska

Prendí un bastón como el de la brisca

Dos phillies, se queda bizca

Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero

Bebé ese novio tuyo es medio culero

Yo ando por New York con un par de cueros

Y piles puestos pa’ to’ estos cabrones hacerles fiero

Yo tengo agricultores como Piculín

Los ojos rojos como el Chapulín

Hoy se me olvido beberme la Ritalin

Pero las 602 las baje con Lean

'Soy peor'

Salí jodido la última vez que en alguien yo confie

Me compre una fory y a cupido se la vacié

No me vuelvo a enamorar... no

No me vuelvo a enamorar

Sigue tu camino que sin ti me va mejor

Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor

Si antes yo era un hijo de p*** ahora soy peor

Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti

Sigue tu camino que sin ti me va mejor

Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor

Si antes yo era un hijo de p*** ahora soy peor

Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti

Hoy yo no quiero fumar regular

Traiganme un kush que me haga sentir espectacular

Para celebrar que ya no estas tú para especular

Y joderme por todos los culos que tengo en el celular

Hoy se la bebe y se sale

Ser un infiel ya de nada vale

Por mujeres como tú es que dicen, que todos los hombres somos iguales

Si no me conoces no me señales

Ya yo me conozco tus males

Como Hector el Father hoy yo salgo pa' la calle con dos mil anormales

Sigue tu camino que sin ti me va mejor

Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor

Si antes yo era un hijo de p*** ahora soy peor

Ahora soy peor, ahora soy peor, por ti