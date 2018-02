Procurador de la Maccih renuncia cuestionando "ataque" de Almagro

Tegucigalpa, Honduras

El exprocurador de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) Julio Arbizú presentó la renuncia de su cargo de los cuales ya suman tres los funcionarios que dejan la misión de la OEA en el país.

Arbizú quien junto al vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor y el juez Daniel Urrutia, interpusieron su renuncia a ese organismo, hizo cuestionamientos indirectos a través de su cuenta de Twitter @julioarbizu, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro quien en una carta enviada al presiente Juan Orlando Hernández, lamentó que la Misión no ha rendido los frutos esperados pese al apoyo que se le ha dado.

Cuando emprendes una cruzada anticorrupción y te atacan los corruptos es comprensible. Cuando el que te ataca es quien debe respaldarte, es porque el río trae piedras. Y eso, más temprano que tarde, se va a saber. Honduras no merecía esto. — julioarbizu (@julioarbizu) 16 de febrero de 2018



En uno de los tuits, Arbizú manifiesta que la “corrupción estatal, corrupción privada y corrupción en el uso de los fondos de la cooperación son igualmente nocivos. Y sus agentes son tan corruptos como los peores. Que sepan que todo se sabe. Que sepan que tarde o temprano llega la justicia”.

La renuncia de Jiménez Mayor, también fue lamentada por el embajador de Francia, Pierre Christian Soccoja quien expresó en la cuenta de Twitter de la embajada que “lamentamos mucho la renuncia del señor Juan Jiménez Mayor de @OEA_MACCIH, sin una lucha determinada contra la corrupción y la impunidad no hay desarrollo, no hay paz y no hay dignidad por todo un pueblo”.