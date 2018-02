Con o sin ayuda de EEUU seguirá combate al narco, dice Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



El Gobierno hondureño afirmó en un mensaje tácito a Estados Unidos que con o sin ayuda externa seguirá “combatiendo, de manera autónoma, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo porque así conviene a los intereses del Estado de Honduras, y en especial, a su ciudadanía”.



En un comunicado, la Cancillería señaló que el Gobierno de Honduras desde 2012 “ha trabajado estrechamente” con el Gobierno de Estados Unidos “a fin de contrarrestar los carteles de las drogas y el narcotráfico”.



Indicó además que Honduras y Estados Unidos mantienen una relación estrecha y sólida en materia de narcotráfico y otros aspectos, como el migratorio, y que seguirán apoyando y fortaleciendo la relación bilateral entre ambas naciones.



“El Gobierno de Honduras considera al pueblo norteamericano un pueblo amigo y expresa su continua y mejor disposición para trabajar en temas de interés mutuo, para el bienestar de ambos países”, subraya la nota de prensa de Tegucigalpa.



Lo que dijo Trump



El mensaje de Honduras trasciende luego de que este 2 de enero el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar la ayuda financiera a los países que no eviten la entrada de drogas a suelo estadounidense, a los que no mencionó.



“Quiero detener la ayuda. Quiero detenerla. Si no pueden evitar que las drogas lleguen, porque ellos podrían evitarlo mucho más fácil que nosotros”, dijo Trump en una visita a una división de la Oficina de Protección de la Frontera y las Aduanas (CBP). “Estos países -añadió- no son nuestros amigos. Saben, pensamos que son nuestros amigos y les mandamos ayudas masivas. Y ahora no voy a citar sus nombres (...), les mandamos ayudas masivas y están llenando nuestro país de drogas y se están riendo de nosotros”.



“Les damos miles y miles de millones de dólares y no hacen lo que se supone que deberían hacer. Y ellos lo saben. Pero vamos a tomar una acción muy dura”, afirmó finalmente Trump.



Esfuerzos hondureños



El Gobierno hondureño también recordó que en los últimos cuatro años puso en marcha los escudos aéreo, marítimo y terrestre con fuerzas binacionales y trinacionales de seguridad fronteriza, con el fin de evitar el ingreso de drogas al territorio hondureño, reduciendo el tráfico ilegal por aire y mar en un 70%.



Además, el Ministerio Público creó la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico con el fin de combatir eficazmente el narcotráfico en todas sus modalidades, lo mismo que, con asistencia del Gobierno de EUA, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).



La Atic se dedica a la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social, logrando el arresto de unos 50 oficiales por delitos de corrupción, indicó el Gobierno hondureño.



Entre otras acciones, desde 2014 el Ministerio Público ha duplicado su personal de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico a 80 funcionarios y 100 fiscales, 50 de ellos en la División Anticorrupción, Honduras y EUA también han apoyado más de 40 centros para que la juventud participe en actividades recreativas y sirvan como plataformas para los jóvenes en situación de riesgo, capacitándoles para el trabajo y el desarrollo de coaliciones comunitarias antidrogas como una medida de prevención del uso de drogas.



Se recordó además que se ha culminado con el proceso de extradición de 19 personas a EUA hasta el momento, convirtiendo a Honduras en el país en la región que ha logrado más extradiciones en tan corto plazo y detenido a múltiples traficantes de drogas de alto perfil, en colaboración con los esfuerzos estadounidenses.



La reducción de la tasa de homicidios de 86 a 46.2% en los últimos cuatro años figura entre los otros logros que señala el Gobierno.