Ya están en Honduras enviados de la ONU para el Diálogo

Tegucigalpa, Honduras

La junta de convocantes para el gran diálogo nacional para ponerle fin a la crisis poselectoral ya recibió la confirmación de la llegada de la llegada de la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los designados por el organismo ya están en el país y son Carlos Vergara, Catalina Soberanis y Marcie Mersky.

Vergara tiene 17 años de experiencia trabajando con Naciones Unidas en prevención de conflictos.

Soberanis, por su parte, es de origen guatemalteco y fue secretaria general adjunta de la Democracia Cristiana Guatemala, exministra de Trabajo y la primera mujer en presidir el Congreso de la República.

En tanto, Mersky trabajó en la comisión de investigación del asesinato de Benazir Bhutto organizada por la ONU, así como en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).

Expectativas

Para Efraín Díaz Arrivillaga, miembro de la junta, “el diálogo es el camino, pero no es fácil. El pueblo hondureño tiene que darse cuenta que, si bien es una posibilidad, hay muchos obstáculos y hay mucha gente que ya comienza a demeritar el diálogo. Eso es lo preocupante. Si el diálogo no conduce al cambio del país, no va a ser efectivo”, señaló.

Para Omar Rivera, dirigente de la sociedad civil, “al diálogo se va a dar, no a recibir”.

Cree que esta instancia permitirá demostrar el compromiso que hay con el país.