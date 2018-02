Estela Cardona y Miriam Barahona propuestas para dirigir la PGR

Tegucigalpa, Honduras.

Las reconocidas abogadas Lidia Estela Cardona y Miriam Suyapa Barahona serán propuestas por las bancadas de los partidos Nacional y Liberal como nuevas procuradora y subprocuradora general de la República, cargos que el Congreso Nacional se apresta a elegir en las próximas horas.



Ambas profesionales tienen una destacada trayectoria en los tribunales de la República y en el Poder Judicial y su nombramiento es producto de los acuerdos entre los diputados liberales y nacionalistas, confió a LA PRENSA una importante fuente del Legislativo.



Las nuevas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) serán electas en las próximas horas en vista que los actuales titulares del ente ya vacaron en sus cargos desde el mes de enero pasado.



Ambas profesionales del derecho sustituyen al nacionalista Abraham Alvarenga y al liberal Ricardo Lara Watson por los próximos cuatro años (2018-2022).



El artículo 229 de la Constitución de la República establece que el procurador y subprocurador general de la República serán elegidos por el Congreso Nacional por cuatro años, y no podrán ser reelegidos para un período subsiguiente.



Ambos deben reunir las mismas condiciones y tendrán las mismas prerrogativas e inhabilidades establecidas en esta Constitución para los magistrados de de la Corte Suprema de Justicia.



Su elección se logra con el voto de la mayoría simple de los 128 miembros de la Cámara Legislativa, lo cual se da por un hecho en vista que el Partido Nacional cuenta con 61 diputados, sumados a los votos del Partido Liberal, de la Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y Unificación Democrática.



El nombramiento de Cardona y Barahona representa el primer acuerdo interpartidario entre los miembros de las bancadas liberal y nacional, pero se desconoce si dicho acuerdo cuenta con el aval del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCPL).



La abogada Cardona cuenta con dilatada trayectoria en el Poder Judicial en donde fungió como magistrada propietaria en dos periodos consecutivos, fue titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), subsecretaria del Interior y Población y últimamente se venía desempeñando como enlace entre el Gobierno y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).



Por su parte, Barahona se ha desempeñado como magistrada de apelaciones de lo Civil, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ha fungido en otros cargos en el Poder Judicial.



En 2016 se postuló como candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) por la coalición de los frentes Independiente, Gremialista por la Transparencia y Reivindicador y la Barra de Abogados Anticorrupción.



La fuente informó que probablemente la elección de Cardona y Barahona se efectuara en la sesión legislativa de este día.

Enrique Ortez Sequeira, dirigente del CCEPL, dijo que la autoridad partidaria y el expresidenciable Luis Zelaya, desconoce la decisión de la bancada liberal y aclaró que cualquier respaldo para la elección de las nuevas autoridades de la PGR debe contar con el aval de las autoridades de este instituto político.



“Hasta el momento el partido no ha tomado ninguna postura sobre ese tema, el partido como institución política debe hacer un análisis muy profundo porque recuérdese que el procurador general de la República es el representante legal del Estado”, acotó.



Agregó que dentro de sus principios, ideales y estatutos, el PL prohíbe el continuismo, por tanto formar parte de la Procuraduría General de la República, que es el representante del Estado y que en este caso es de un gobierno continuista, pues habría que analizarlo profundamente y sacar una decisión oficial y colegiada.



Explicó que los estatutos del partido establecen que debe haber una coordinación entre la bancada y el CCEPL, incluso los estatus establecen que una decisión de bancada para que tenga validez debe ser refrendada por la autoridad partidaria.



En ese sentido, Ortez Sequeira puntualizó que cualquier acuerdo que se haya logrado al margen del Central Ejecutivo, no está siendo avalado por la autoridad partidaria, aunque dijo que por ahora no podía adelantar la decisión que se tomara con los diputados que avalen una decisión de esa naturaleza.