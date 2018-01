CNA pide a diputados derogar Ley Presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras pidió hoy al Parlamento hondureño derogar la reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto por considerar que le otorga "inmunidad" a los diputados al ser investigados por corrupción y limita las acciones penales del Ministerio Público.

La reforma "está vulnerando el precepto constitucional de igualdad ante la ley, ya que de manera tácita se le está otorgando inmunidad a los diputados del poder Legislativo en los casos de corrupción que se puedan emprender en su contra", indicó la directora del CNA, Gabriela Castellanos, en rueda de prensa.

Señaló que con la reforma, aprobada el 18 de este mes, el ejercicio penal del Ministerio Público "se ve limitado a las acciones administrativas" del Tribunal Superior de Cuenta (TSC).

Castellanos exigió a los diputados hondureños "promover a la brevedad la derogación" del decreto 141-2017, que reforma la Ley Orgánica del Presupuesto, pues fue "creada para blindar" a los diputados que "han malversado recursos públicos".

Dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto fueron reformados por el Congreso Nacional, lo cual, según ha denunciado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA, busca frenar las investigaciones a altos funcionarios y diputados, lo que rechaza el poder Legislativo.

El 26 de este mes el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez, denunció que la reforma a la ley fue trastocada en su texto, lo que rechaza el Parlamento.

"El texto publicado en La Gaceta, se ha falseado; es decir, se ha defraudado la voluntad del soberano del Congreso Nacional introduciendo un texto que no corresponde a lo que aprobaron los diputados, esto no es un error, no es una errata, es un delito", indicó Jiménez, quien se encuentra en Washington tras ser llamado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Parlamento negó el pasado viernes haber trastocado la reforma de la ley y anunció que había enviado una "fe de errata" en la que solicita "una rectificación" del texto publicado en el diario oficial La Gaceta, porque "por error involuntario se obviaron varios renglones" de la norma aprobada.

La ejecutiva del CNA indicó que la "fe de errata" es una "grave violación al Principio Constitucional de Legalidad", porque esa figura se utiliza para corregir errores de escritura de un texto "sin necesidad de recurrir a una reedición".

Ese mecanismo debe "utilizarse únicamente cuando al momento de la publicación se haya cometido algún error involuntario, no como en el caso que nos ocupa, en donde autoridades del Congreso Nacional omitieron la lectura para discusión de un párrafo central que es motor, a nuestro criterio, de impunidad", subrayó.

El CNA indicó que esa figura no puede utilizarse en la "modificación artificiosa de un precepto legal", pues el Supremo hondureño estima que la "fe de errata" que "altere indebidamente" el alcance de una ley "carece de valor y su aplicación debe ser rechazada".

La directora del CNA expresó su "preocupación" por las normas aprobadas en la legislatura anterior del Congreso Nacional, especialmente el Código Penal, porque "estamos ante la gestión de un plan de impunidad que pretenderá crear artimañas para evitar sanciones en contra de los corruptos", y pidió a los diputados divulgar el contenido antes de su publicación en La Gaceta.

La polémica reforma también ha sido cuestionada por la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Heide Fulton, quien considera que es un "retroceso" en la lucha contra la corrupción, y ha pedido su derogación. EFE