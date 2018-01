La conciliación nacional es necesaria para unir a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández prometió, ayer, reducir más los homicidios, aumentar el empleo y construir más viviendas, sin embargo, la integración de un diálogo con todos los sectores de la nación es, a juicio de políticos, la propuesta y el reto más relevante en este momento de crispación social.



La exhortación al diálogo, hecha en el estadio Tiburcio Carías Andino, “es una apertura” para limar asperezas con los adversarios políticos y el inicio de un proceso que permitirá identificar y resolver los temas que causan las controversias, como la reelección.



David Chávez, diputado nacionalista por Francisco Morazán, califica el discurso del presidente Hernández como “un mensaje lleno de fe, esperanza y optimismo y con propuestas para los próximos cuatro años”



“El país necesita el diálogo. Hay que apostarle a ese diálogo y hay que buscar las reformas electorales sobre la reelección, elección de diputados, la segunda vuelta. La reelección debe ser por única vez como Estados Unidos”, dijo Chávez.



Los políticos observan que el gobierno de Hernández está anuente a sentarse a la mesa con los adversarios políticos con la presencia de mediadores internacionales apoyados por la Organización de Estados Americanos (OEA).



La facción del Partido Liberal que no comulga en un cien por ciento con la línea del Consejo Central Ejecutivo, liderado por el expresidenciable Luis Zelaya, está en condiciones de apoyar al presidente Hernández para instaurar conversaciones con todas las partes en disputa.



El diputado por Santa Bárbara Víctor Sabillón, quien ayer participó en la ceremonia de toma de posesión, expresó que “es importante que todas las fuerzas políticas participemos por la unidad de la nación, los políticos no pueden seguir dividiendo a este país”.



“Yo estoy convencido de que el diálogo es el mejor medio para solucionar las diferencias. Por ese motivo he venido a la toma de posesión. Soy diputado y hondureño. Atendimos el llamado del Presidente y como orden del día pidió participar en esta reunión. El Consejo Central del Partido Liberal no nos puede ordenar, nos puede sugerir y nosotros estamos con la potestad de atender esas sugerencias. Como hondureños, como ciudadanos y congresistas hoy cumplimos”, dijo.



Funcionarios de la administración anterior, como Wilfredo Cerrato, quien ocupó la Secretaría de Finanzas, destaca que, además del diálogo, el Gobierno ha propuesto “proyectos que serán una realidad” para mejorar las condiciones de vida.



“Los productores agrícolas deben esperar un gran apoyo”

Santiago Ruiz, Secretario de Agricultura



“El presidente Juan Orlando Hernández mencionó con mucho énfasis la generación de empleo en diferentes sectores. En el campo agrícola, el gobierno tratará de ayudar a que el productor nacional sea privilegiado al crear condiciones para que el mercado consuma lo que produce. Con esta estrategia se busca que el productor tenga segura la venta, y a un precio justo para que pueda obtener dinero, cubrir los gastos de su hogar e invertir en nueva producción. El Presidente también ha hablado de otros aspectos, como el tema de riego”, afirmó Santiago Ruiz, nuevo ministro de Agricultura.



A su juicio, ese aspecto es sumamente importante ahora con el cambio climático y el crédito agrícola. “En eso vamos a tratar de empujar fuertemente al productor con diferentes productos financieros para que obtenga financiamiento con tasas de interés bajas, ya sea a través de Banprovih, como banco de segundo piso. Se piensa meter a Banprovih de manera fuerte como banca de primer piso y alianzas con la banca privada nacional”, afirmó el también empresario ganadero.



“Los frutos del sacrificio en la parte fiscal, la disciplina fiscal que se ha mantenido debe comenzar a derramar con inversión, generación de empleo y un movimiento más dinámico de la economía nacional. Este será un período de mayor crecimiento económico y de reducción de los índices de la pobreza por medio de los programas anunciados”.





“El mensaje es claro por la unidad y apertura al diálogo”

Leonel Ayala, Secretario de Gobernación



Para la máxima autoridad del departamento de Cortés, el presidente Hernández, en su discurso, manda un mensaje de unidad, apertura de diálogo y de acercamiento. Es un mensaje claramente identificando las áreas de seguridad, transparencia y la lucha frontal contra la corrupción.



“Ha expresado una apertura para que se den reformas electorales y acercamiento con quienes discrepan en ese tema. Él se concentrará en la generación de empleo, generación de riqueza y desarrollo económico y para eso está mandando al Congreso Nacional una ley que le permitirá estructurar un programa adecuado y moderno para construir viviendas. Esto, además de generar empleo, va a generar desarrollo y el mejoramiento de muchos asentamientos humanos. Uno de los grandes propósitos es reducir la pobreza y creo que están los lineamientos”, expresó Ayala.



A su juicio, el Plan 20/20 tiene los ejes necesarios para crear 600,000 empleos en los próximos años. “El plan existe, es real, solamente debemos continuarlo bajo los lineamientos establecidos que han sido definidos sobre problemas identificados previamente, obviamente tenemos que estar en paz para lograr los resultados. Todos sabemos que con violencia no podemos traer inversión extranjera y la empresa privada hondureña tampoco puede desarrollar sus iniciativas por temor. Es importante que armonicemos las fuerzas opositoras para que los hondureños mejoremos nuestras condiciones y seamos un país ejemplar”.





“No es un Gobierno de un partido político”

Samuel Reyes, Exministro de Defensa



“Estoy contento de ser parte de esta historia. Estoy contento de apoyar a Juan Orlando Hernández en el inicio de estos próximos cuatro años de continuidad de los grandes cambios en Honduras. En las elecciones anteriores los ciudadanos tomaron una decisión acertada y ahora tenemos un Gobierno que es para todos los que vivimos en este país. No es un Gobierno de un partido político, es un Gobierno que resolverá los problemas de más de 8 millones de habitantes.



Los hondureños deben esperar más desarrollo, más oportunidades económicas, más trabajo y más seguridad. El presidente lo demostró”, afirmó Samuel Reyes, exministro de Defensa.

Enfatiza que en el período anterior mantuvo una lucha frontal contra el crimen organizado y logró reducir los homicidios que tanto nos tenían preocupados.



“El Presidente, que siempre deposita la confianza en Dios, ha confirmado su compromiso y ha prometido seguir luchando para que el país logre la estabilidad y el progreso. El departamento de Lempira, como todos, debe esperar más Vida Mejor, más Bono 10,000 y más programas sociales. Pero él gobierna para todos, desarrollará grandes proyectos en todos los departamentos del país. El Gobierno tiene el compromiso de invertir en la pavimentación de carreteras en el norte y sur de Lempira”, señaló.



Afirma que está presto a seguir apoyando a Hernández desde el lugar que Dios le permita estar.