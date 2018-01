Secretario del Congreso: No hubo dolo en reforma a Ley de Presupuesto

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras anunció que realizará correcciones a la Ley de Presupuesto que ha causado fuertes críticas por parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Maccih.

El secretario del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que debido a que el anterior secretario del Legislativo no leyó el último párrafo del último artículo, se debe hacer la fe de erratas en la publicación de La Gaceta.

"Se determinó que al momento de darle lectura al decreto se obvió el último párrafo que ordena al Tribunal Superior de Cuentas coordinar las investigaciones sobre las últimas tres legislaturas para determinar las responsabilidades que puedan existir para luego comunicarlas a los órganos que correspondan".

Zambrano dijo que se trata de un error involuntario y reconoce que no esta primera vez que una situacion de esta clase se produce en el Congreso, por lo que señala que "esto nos llama a que tenemos que mejorar el proceso y tecnificarlo, desde las grabaciones, las discusiones, desde lo que se plasma en cada uno de los dictámenes al momento de elaborar el decreto".

De acuerdo con el funcionario, cuando se da lectura (a un decreto) "y en el pleno no se discute, no se dan sugerencias, por lo general se plasma y se redacta o se manda publicar en la revisión lo que está plasmado en el dictamen y ahí está el error, como nadie participó y el secretario no le dio lectura, por esa razón se fue a publicar".

De ahí, de acuerdo con Zambrano, la necesidad de hacer la fe de errata. Enfatizó también que como Congreso Nacional "no podemos permitir se señalen malas intenciones o dolo".

Pese a las críticas de la Maccih, que señalan que la reforma a la ley impide la investigación rápida de casos de corrupción en los que puedan estar vinculados los parlamentarios, Zambrano manifestó que no se cambiará el espíritu de la ley, dejando claro que se mantendrá lo aprobado.

Lectura de los artículos

Las declaraciones del secretario del Congres, ofrecidas durante una conferencia de prensa, incluyó la lectura de los artículos que son objeto de la fe de errata.

Comparacion de textos entre lo aprobado en el Legislativo y lo que se publicó en La Gaceta, según fue presentado por la Macccih.

De acuerdo con su lectura, los artículos en cuestión leen y serán publicados de esta manera:

“Los fondos antes referidos comprende tanto el Fondo de Planificación Social Departamental, el Fondo de Desarrollo Departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o descentralizados.

Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y los relacionados al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia que se ejecutan a través de la instituciones de derecho público y privado creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos.

Dicha auditoria en investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas debe realizarse en un período de tres años después de la publicación de la siguiente reforma, para lo cual el Tribunal de Cuentas aprobará un reglamento especial.

Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas para realizar la auditoría correspondiente.

Una vez finalizada la auditoría e investigación especial y esta adquiera el carácter de firme, de conformidad a la ley y el reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, este determinará la responsabilidad penal, civil o administrativa que en derecho corresponda, notificando a cada uno de los entes correspondientes en cada uno de los casos o, en su defecto, otorgando la solvencia correspondiente”