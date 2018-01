Antonio Rivera: "MACCIH quiere desestabilizar el país"

Tegucigalpa, Honduras.

El actual vicepresidendete del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, criticó fuertmente las acusaciones que realizó el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, y consideró que se trata de una "campaña para desetabilizar la institucionalidad del país".

"Esta denuncia de la MACCIH es una intimidación, es una campaña para desestabilizar la institucionalidad del país. No solamente van contra el Congreso Nacional, contra sus diputados, sino que también van contra la independencia del Poder Judicial, amenazan a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de cómo debe fallar en un litigio, eso nunca lo había visto en mi vida", dijo Rivera Callejas.

Jiménez Mayor denunció hoy un "pacto de impunidad" en el país tras la reforma de dos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto para "frenar" las investigaciones a altos funcionarios y diputados, incluido el titular del Parlamento, Mauricio Oliva y dijo que el 18 de enero pasado el Congreso Nacional reformó los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto.



Esa reforma, añadió, establece un "nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)".



Rivera Callejas aseguró que todos estos señalamientos son erróneos y dijo que lo que busca el Congreso Nacional es que se investigue a los más de 750 diputados que han fungido en este poder el Estado desde 2006 a la fecha.

"Si usted analiza el decreto en sí, nosotros obligamos a que se investigue a 750 diputados desde el 2006 hasta el 2018, él (Juan Jiménez Mayor) tiene que estar investigando a 50 o a 60, el decreto nuestro es mucho más amplio, todos los diputados propietarios y suplentes deben ser investigados en qué utilizamos el fondo departamental y como lo utilizamos y que lo liquidamos", aseguró el diputado.



Además Rivera afirmó que en ningún caso le están dando aspectos de retroactividad a la actividad administrativa como denunció este día Juan Jiménez Mayor.

"No es cierto que se le está limitando la persecución penal al MP, no hemos reformado Ley de Ministerio público, Código Procesal Penal, Constitución de la República, no se ha reforamado, no estamos dándole a la actividad administrativa aspectos de retroactividad", dijo.

El funcionario nacionalista le recoró al organismo que "es una misión de acompañamiento, ellos no son la fiscalía del país".