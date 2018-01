Mauricio Oliva: “Elección es producto de un diálogo incluyente”

Tegucigalpa, Honduras.



El reelecto presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, destacó ayer que la elección de la nueva junta directiva es resultado de un dialogo “respetuoso, incluyente, horizontal y prolongado”. El diputado presidente reveló que hubo un acercamiento con las diferentes fuerzas políticas desde el momento en que se supo la composición del Poder Legislativo, tras las elecciones del 26 de noviembre pasado.



“Hemos tenido (pláticas) desde el día que se supo la composicion que iba a tener el actual Congreso Nacional y encontramos puntos de convergencia con distintas fuerzas políticas, en este caso con Alianza Patriótica, Unificación Democrática y Democracia Cristiana”, dijo.



Agregó que esos acuerdos permitieron el respaldo de seis diputados que se suman a los 61 con los que cuenta el Partido Nacional, que se convierte así en la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional.



Indicó que también se hicieron aproximaciones con las restantes bancadas de oposición a través de una comisión de diputados compuesta por sus compañeros Reinaldo Sánchez, David Chávez Madison y Tomás Zambrano.



“Estuvimos dialogando, y con los amigos del Partido Liberal platicamos bastante tiempo y ellos dicieron seguir el camino de consolidar toda la oposición; pero al final de cuentas llegaron a la conclusión que no les daba el espacio de gobernabilidad suficiente por ser fuerzas políticas que no son convergentes en cuanto a ideologías se refiere”, aseveró.



En vista de lo anterior, comentó que no se pudo “cuajar” la alianza con el Partido Nacional; pero como resultado final hubo acuerdos preliminares sobre temas específicos, como generación de empleo, acceso al crédito, construcción de viviendas, simplificación de la administración pública y mejoras de los servicios de salud y educación para sectores de la población menos favorecidos.



Multipartidario



Oliva destacó que la nueva directiva del Poder Legislativo se logró con un total de 67 votos favorables como producto de esta alianza multipartidaria que la componen cuatro fuerzas políticas importantes.



Lamentó que el Partido Liberal a última hora emitió un comunicado en el que mantenía su posición de no participar en la conformación de la directiva y tampoco votar por la propuesta que presentó la bancada nacionalista.



También indicó que hubo acercamientos con el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, para que integraran la junta directiva, pero no aceptó; sin embargo, este le comentó que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con la participación de un mediador internacional.



“Todavía hoy (ayer) por la mañana tuve un intercambio de impresión con alguna gente de Libre y también están en la mejor disposición de construir, lógicamente ellos tienen derecho a un espacio para hacer sus protestas que es un derecho que les asiste”, apuntó. Oliva exhortó a la oposición a incorporarse al diálogo y construir los consensos necesarios para el país. Por otra parte, el presidente del Legislativo dijo que en los próximos días se comenzará a analizar los currículos de los diputados para la conformación de las diferentes comisiones ordinarias.