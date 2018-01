OEA reconoce a JOH como presidente de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció, finalmente, a Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, luego que había rechazado hacerlo en días anteriores.

En un comunicado de la Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro, el organismo “manifiesta su firme intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras, en sus tres niveles, ejecutivo, legislativo y municipal”.

El trabajo conjunto de la OEA con el nuevo Gobierno se hará “en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática, justa y solidaria”, dice el comunicado.

Almagro había manifestado su rechazo de reconocer a Hernández como triunfador de las votaciones del 26 de noviembre, luego que la Misión de Observación Electoral (MOE-OEA) elaborara un informe en el que expuso supuestas anomalías en el proceso de trasmisión de datos de los resultados de las votaciones por el Tribunal Supremo Electoral.

Incluso, sugirió que se deberían de “repetir las elecciones para que existiera un legítimo triunfador”.

La mayoría de países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y otras naciones de Europa, África y Asia ya han reconocido que Hernández ganó las elecciones.

El TSE declaró a Juan Orlando Hernández ganador de las elecciones con el 42.95% de los votos, frente al 41.42% obtenido por el excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.

La oposición ha realizado violentas protestas a nivel nacional porque argumentan que las elecciones fueron fraudulentas, mientras el presidente Hernández convocó a un Diálogo Nacional para discutir los reclamos de los opositores y otros temas sociales.

Muy bueno

El presidente reelecto se congratuló por el cambio de postura de Almagro y lo consideró como “muy bueno”.

“El reconocimiento de la OEA a las autoridades electas de los niveles ejecutivo, legislativo y municipal, dice que quieren seguir trabajando con nosotros y eso es muy bueno”.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar dentro del marco de la Carta Democrática de la OEA”, indicó Juan Orlando Hernández, para después ratificar que “igual se hará con la Unión Europea, con el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) y con todos los demás sectores”.

El diputado Reinaldo Sánchez dijo que el comunicado de la OEA “debió darse desde el día de las elecciones”.

Recordó que los nacionalistas están dispuestos a que se instale el Diálogo Nacional.

Habla Nasralla

Mientras, el expresidenciable Nasralla dijo: “Los diplomáticos escriben gallo gallina, es lamentable el papel de la OEA, ya no tiene razón de ser”.

Respecto a Luis Almagro, secretario de la OEA, expresó: “Creí que Almagro tenía un poco de pudor”.

Recordó además que Mel Zelaya le advirtió que reunirse con Almagro en la OEA era perder su tiempo. “Por pura inocencia creí en ellos porque Mel me dijo que si quería ir que fuera, pero que me garantizaba que no iban a hacer nada”.

Comentó que no le queda nada más que hacer con la OEA, pues “siguen instrucciones de EUA” y espera ver el papel de la Organización de las Naciones Unidas en el país.

Cronología

4 de diciembre 2017

Informe. La MOE-OEA presenta informe en el que señala que el sistema de transmisión de resultados de las elecciones tuvo deficiencias de seguridad.



18 de diciembre 2017

Comicios. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aconsejó que se realizaran nuevas elecciones presidenciales ante dudas.



17 de enero 2018

Reclamo. La empresa Dale Vucanovich, responsable de la transmisión de resultados electorales, presentó una impugnación para que se anule el informe de la MOE-OEA.