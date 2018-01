Mauricio Oliva dice que invitó a Mel Zelaya a sentarse al Diálogo

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, reveló que invitó en su reunión privada a Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de la Alianza de Oposición, a que se uniera al Diálogo Nacional. Mencionó que le dejó claro al expresidente Zelaya que la figura de un mediador no es lo que se requiere, sino de un facilitador.



También planteó que dentro de su reunión privada le recordó a Mel que no fue el Partido Nacional el que no apoyó las reformas electorales, sino otros partidos.



Oliva además dijo que Zelaya le recordó quién había ganado las elecciones.



Ante esto, Oliva le pidió el total de las actas y el ex-Presidente respondió, entre risas, “me dijo que no las tenía todas, pues el día de las elecciones sus seguidores se emocionaron por la victoria y no las recogieron”.



Al final, Oliva invitó a la Alianza a un diálogo responsable por el bienestar de Honduras. Romeo Vásquez, excandidato de la Alianza Patriótica Hondureña, avaló la creación de una junta de convocantes propuesta por German Cálix, presidente de Cáritas.



El político y general retirado advirtió que el momento de dialogar es ahora, pues “vamos a tener un país destruido, de manera que ¿por qué no dialogar ahora”.



También recordó que el Tribunal Electoral ya declaró a Hernández como presidente de Honduras y lo que le queda a los perdedores es “conformarnos e ir a otra contienda dentro de cuatro años”.