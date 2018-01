Honduras: obispo Garachana insta a Nasralla a un diálogo previo con Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y obispo de San Pedro Sula, Ángel Garachana, hizo este jueves un llamado al excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, para que hable en forma personal con el mandatario Juan Orlando Hernández, antes de reunirse con todos los sectores en el diálogo nacional.



El obispo solicitó lo anterior después de conocer la invitación personal que le giro Hernández a Nasralla para reunirse ambos en un diálogo "abierto, sincero y sin condiciones", según la nota girada.



“Eso es lo que pedía la Conferencia; me alegro en verdad que el presidente Juan Orlando lo pida”, destacó el obispo de la Diócesis de San Pedro Sula.

El jerarca religioso confesó que “el presidente Juan Orlando Hernández no sólo está invitando a todos los sectores a participar en el diálogo social, sino que lo está invitando a un diálogo personal entre ellos”.



“Yo insistiría, a quienes se lo ha pedido, que no digan que no, que acepten la invitación formal a un diálogo entre ellos mismos y no digan que no”, insistió el jerarca religioso.



Garachana apuntó que “de rechazar este diálogo entre ellos, sería una falta de seriedad, una falta de un verdadero deseo de buscar una salida y de pensar en el bien de Honduras”.



“Entiendo que el presidente Hernández no está cerrado a hablar de todos estos temas como la ruta a seguir para iniciar ese diálogo social”, comentó.

Garachana agregó que “deben hablar sobre las posibles diferencias en las que no ha habido diálogo. Lo importante es dar los pasos para desbloquear las posiciones antagónicas”.



Señaló que Nasralla desde antes está haciendo un juicio sobre las intenciones del mandatario, “pero el hecho es que está haciendo una convocatoria, un llamado y una invitación”.



“Pero si yo empiezo a juzgar, en el fondo es que no quiero y solo deseo aparentar. Así seguirá el bloqueo y no hay actitud de diálogo. Y eso es grave”, comentó.



“En todo esto que estamos viviendo lo verdaderamente decisivo e importante es el bien de Honduras”, agregó.



Garachana afirmó que, “si lo hacen, creo que estarán dando una prueba clara y fehaciente de que aman a Honduras, que buscan el bien de Honduras y el bien del pueblo de Honduras, de todo el pueblo de Honduras”.



“Si en realidad aman a Honduras, piensen en este pueblo, pues muchos de los que están protestando provienen de estos sectores previos. Piensen en ellos”, recomendó Garachana este jueves.



“La violencia no le beneficia a nadie y los bloqueos no le favorecen al desarrollo integral de la nación y de aquellos que más necesitan ser atendidos para tener el uso de una vida digna, Eso es lo que la Iglesia ha llamado el bien común”, finalizó.



Antecedente:



La Conferencia Episcopal de Honduras, en dos cartas públicas, ha insistido en que el diálogo es el camino para resolver los problemas políticos en Honduras.