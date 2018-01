Tome nota de las suspensiones de energía programadas para este jueves en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunciaron las zonas de Honduras que carecerán del servicio de energía eléctrica este jueves.

Entre las actividades a ejecutar figuran la instalación de cuchillas, cambio de postes, limpieza de línea y mantenimiento general del circuito.

Las comunidades afectadas son:



Nueva Palestina, Olancho - 8:00 am a 4:00 pm

El Maguelar

San Martín

La Laguna

Terrero Blanco

Azacualpa

Synohidro

Las Planchas

Palestina

Las Delicias

La Colonia Poncaya

Río Blanco

Nueva Choluteca

Arenas Blancas



Concordia, Olancho - 9:00 am a 4:00pm



Concordia

Aldea La Lima

Bo. El Centro

Bo. Abajo

Bo. Arria

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablón

Aldea Maranguiles

Lavaderos aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea ojo de Agua

La Mina

Limones

Lepaguare



San Pedro Sula, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm



Col. Los Arcos

Col. Hernández

Hotel Camino Real Intercontinental

Mall Multiplaza

Hotel Copantl Sula

Casa del Abogado

Museo del Niño

Hospital Cemesa

Casa Jaar



Puerto Cortés, Cortés - 8:00 am a 4:00 pm



Tela Railroad Company

Melaza

Mieles y Alcoholes

Transverquin

Hondupalma

Hondupetrol

Aldesa

ENP

Frigoríficos ENP

Hondutel

Mercado Municipal

Banco Occidente

Banco Banpaís

Banco Davivienda

Banco Bac Bamer

Banco Ficohsa

Banco Lafise

Sector comercial 1, 2 y 3 avenida

Col. Kennedy

Col. 01 de mayo

Bo. Campo Rojo

Bo. San Ramón

Bo. El Centro 2 avenida



Nacaome, Valle - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Altos de la Flor

Carretera Jícaro Galán

El Guayabo #1

Bañaderos

El Obraje

Jícaro Galán

Chocolate

Maracito

Lagartillo

Los Limones

Nacaome

Aldea El Chiflón

San Francisco de Coray

La Libertad

San Miguelito

Alburarén

Reitoca

Curarén

San Marcos de Curarén

Desvío de la Llave

Aldea La Arada

Los Amates

Playa Grande

El Aceituno

La Peña #2

Aldea El Estero

Alianza

La Arada

Santa Lucía

Labgue

El Amatillo

Giascorán

El Rodeo

Agua Blanca

Aramecina

Llano del Pueblo

El tablón

Tierra Blanca

Solubre

Zacamil

ojo de agua

Talpetate

Macuelizo

Caridad

La Canadá

Las Delicias

La Minitas

El Edén

La Arada

Lauterique

Cofradía

Las Minitas

El Amate

Pueblo Chiquito

El Tejar

Aguantequerique

Quebrada Honda

Barrancaray

Calichal

Caliche

Casa San Francisco

Centro Divina Providencia

Las Mesas

La Arada

San Antonio del Norte

Agua Caliente

Matapalo

El Jícaro

Mercedes de Oriente

Las Aradas

Las Pitayas

El Ocotillo

Gualjiquiro



Guinope, El Paraíso - 8:00 am a 4:00 pm



Aldea San Francisco

Aldea SOS

Galeras

Lizapa

Maraita

Manzaguara

Yauyupe

Güinope

San Lucas

Apalipí



Bonito Oriental, Colón - 10:00 am a 2:00 pm



Carbonales

Bonito Oriental

La Esperanza

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Piedra Blanca

Francia

Limoncito

Municipio de Limon

Plan de Flores

Farallones

Icoteas

Parte de Corocito

Santa Rosa de Aguan

Dos Bocas

Miramontes

Las Lomas

Barra del Aguan

Agua Amarilla

Chapagua

Tarros

Honduras Aguan

Margen Izquierda

Rio Claro

5to Batallón

Agropalma

Los Leones

Aceydesa

Cuyamel

Santa Elena

La Brea

Tumbador

Marañones

Nueva Marañones

Guadalupe Carney

Silin

Moradel

Castilla

Puerto Castilla

ENP Empresa Nacional Portuaria

Standard Fruit Co.

Base Naval.



Trujillo, Colón - 10:00 am a 2:00 pm

Bo. El Centro

Río Negro

El Cerrito

Col. Eduardo Castillo

La Quinta

El Centro

Limonal

El Naranjal

Buenos Aires

Conventillo

La Bolsa

Miramar

18 de Mayo

Cristales

Bo. San Martín

Col. Sixto Cacho

Col. Manuel Bonilla

Sector de la Playa

Col. 19 de Abril

Jericó

Col. Los Maestros

Capiro

Centro

Hospital Salvador Paredes

Centro Penitenciario

Municipio de Santa Fe

San Antonio

Guadalupe

Playas de Mojaguay

Cunda

Hidroelectrica Betulia

Betulia



Tocoa, Colón - 10:00 am a 2:00 pm

Parte de Corocito

Palmichal

San José del Cinco

El Briche

Quebrada de Agua

Corporación Dinant

San José de Corrales

Quebrada de Arena

Salama

El Barro

Juan Antonio

La Nueva Suyapa

La Arenosa

Taujica

El Novillo

El 15

La 45

La Abisinia

El Tigre

Res. Prado Verde

Toronjal

Doctores

Salomón 1 y 2

Fabio Ochoa

Aurora

Buenos Aires

Laureles

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro

Municipalidad de Tocoa

La Colon

La Esperanza

18 de Septiembre

Las Flores

Bo. Abajo

Hospital San Isidro

Bomberos.



Catacamas, Olancho - 8:00 am a 4:00 pm



Res. Los Llanos 1

Bo. La Trinidad

Res. Los Llanos 2

Col. 15 de Sep.

Bo. El Espino

Teletón

Col. Nueva Patria

Res. Rosales

Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma

Bo. El Llano

Canal 21

El Aeropuerto

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Siguate

Rio Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmi

Santa María del Real

Generación Distribuida Santa Maria Del Real

El Guayabito

Santa Cruz del Potrero

La Cruz

La Herradura

El Guapote

San Carlos

Guanavitas

La Cruz

Punuare

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Lajas

San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boqueron