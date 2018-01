Madrugones y largas filas para buscar cupo en el sistema educativo público

San Pedro Sula, Honduras

Luego que la Secretaría de Educación anunciara el inicio de la matrícula para el nuevo año escolar, padres de familia se presentaron ayer de forma masiva a los centros educativos para inscribir a sus hijos.

Desde las 8:00 am, los más de 23,000 centros escolares del país abrieron sus puertas para iniciar el proceso de matrícula. Este año, la Secretaría de Educación estima que unos 100,000 nuevos alumnos ingresarán al sistema educativo.

Muchos padres madrugaron en San Pedro Sula para matricular a sus hijos en el instituto José Trinidad Reyes (JTR), uno de los más grandes de la ciudad.

Decenas de padres se apostaron frente a las instalaciones la noche del domingo para asegurar un cupo.

El centro empezó atender a los padres desde tempranas horas. Varios alegaron que no había cupos para sus hijos que ingresarían por primera vez al colegio.

“En la mañana nos dijeron que no había cupo para los alumnos que se matricularán a séptimo grado, por lo que tendremos que venir mañana (hoy)”, contó Evelyn Fonseca, quien llegó desde las 4:00 am a tomar un cupo para su hija. La señora se quedó a matricular a su otro hijo que ingresará a décimo grado, salió cerca de las 11:00 am.

El director del JTR, José Antonio Carballo, informó que son unos 900 alumnos de séptimo grado que ingresarán al centro este año. Carballo prevé que tendrán una matrícula de aproximadamente 5,000 alumnos. “Toda la semana se estará matriculando para séptimo grado, son unos 70 cupos diarios los que estamos dando”, aseveró.

Mariela Mencía llegó con su hija al JTR, la menor ingresará a segundo año de Banca y Finanzas y manifestó que todos los años encuentra cupo para su hija.

“El proceso es igual siempre, por eso este año no madrugué, llegué a las 6:00 am. Esperamos que este año no haya problemas que interrumpan las clases”.

Juan Carlos Gómez contó que hasta mañana matriculará a su hija en la escuela Yankel Rosenthal en la colonia Sandoval Sorto, de San Pedro Sula, la estudiante va a sexto grado. Gómez espera que este año los cobros por matrícula no sean altos.

Aumento. Las autoridades educativas dieron a conocer que los padres que consideren pagos excesivos en la matrícula pueden denunciar a la línea 104 o abocarse a las 18 direcciones departamentales del país.

Las autoridades de la Secretaría proyectan que 2.1 millones de estudiantes se matricularán a nivel nacional. “La meta es matricular 2.1 millones de alumnos, incluidos a todos aquellos jóvenes, quienes por una u otra razón no pudieron continuar sus estudios y que quieran regresar”, afirmó la viceministra de Educación, Elia del Cid.

Agregó que están trabajando fuertemente con los directores departamentales para que ellos puedan identificar a esa juventud que ha quedado fuera del sistema.

La secretaría anunció, mediante un comunicado, que la matrícula no deberá limitar a estudiantes por sobre edad y cantidad de niños, al igual que se desautoriza cualquier tipo de cobro que carezca de justificación alguna, caso contrario se deducirán responsabilidades administrativas a las autoridades de los establecimientos de enseñanza.

Del Cid hizo el llamado a los padres para que acudan a los 23,000 centros para realizar el trámite de matrícula, el cual inició ayer y se prevé que finalice el 31 de enero. El primero de febrero comenzarán las clases.