Congreso vuelve a sesionar la próxima semana: Oliva

Tegucigalpa, Honduras.



Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, confirmó que la cámara legislativa reanudará sesiones la próxima semana “bajo el compromiso de afrontar diversos escenarios en torno a las reformas políticas, económicas y sociales que demanda el país, bajo un diálogo incluyente y respetuoso”.



El nacionalista también indicó que se buscará establecer alianzas con base en temas de interés nacional para conseguir definir una agenda legislativa de beneficio para el país propuso ayer.

61 Diputados electos Obtuvo el Partido Nacional para el Congreso Nacional en las recién pasadas elecciones. Los partidos de la Alianza de Oposición tienen 60 diputados. Obtuvo el Partido Nacional para el Congreso Nacional en las recién pasadas elecciones. Los partidos de la Alianza de Oposición tienen 60 diputados.

Sin embargo, el diputado aclaró que la misma “no es para repartirse cargos en la junta directiva del Poder Legislativo”.



Oliva también aseveró que el Partido Nacional está abierto a conformar un gran acuerdo nacional que comience con los partidos políticos representados en el Congreso.



Indicó que la agenda legislativa para la otra semana incluye el diálogo permanente con los distintos sectores de la nación; al tiempo que reveló que hay puntos de encuentro en algunos temas delicados para el país.



La presidencia



En cuanto a quien asumirá la presidencia del Congreso para el próximo período de Gobierno, Oliva indicó que “es un tema que va a decidir la bancada electa de 61 diputados en los próximos días”.



Insistió en que la mejor solución es el diálogo cuando se le consultó sobre la postura del Partido Liberal y de Libertad y Refundación (Libre) que aseguran que no van a integrar la junta directiva de la cámara legislativa si la misma es presidida por el Partido Nacional.



“No es con diálogos a través del teléfono (que se hallarán soluciones), es un cara a cara y con la amplitud y receptividad del caso, así como el respeto que tan alta responsabilidad amerita”, manifestó Oliva.



Plan



Añadió las reformas políticas, programas para generación de empleo y acceso al crédito y la vivienda, que señaló que son “las cuatro líneas fundamentales para el desarrollo de la población y consideró que no habrá obstáculo en su aprobación”.



Agregó que los diputados van a terminar de aprobar el nuevo Código Penal para Honduras en los capítulos y artículos que se refieren a los delitos contra el honor y los temas de reformas electorales, ascensos de militares y de la Policía Nacional, además de la amnistía de regularización tributaria que por distintos factores no se ha podido implantar y el Presupuesto General de la República.