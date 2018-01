Juan Orlando Hernández pide al Congreso que limite la reelección presidencial

Tegucigalpa.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió este jueves de nuevo al Parlamento de su país que limite la reelección presidencial.



"Tal como lo solicitó el Partido Nacional, las 1.500.000 firmas de iniciativa ciudadana, el proyecto de ley de Consejo de Ministros y su servidor, reitero mi petición para que se ponga límites a la reelección. Mi compromiso con el pueblo hondureño fue aspirar a un periodo más", indicó Hernández en Twitter.



Indicó además que "el Congreso Nacional por ley se reunirá el próximo 20 de enero, por lo que nuevamente pido a los honorables diputados aprobar la propuesta que presenté desde el año pasado para limitar la reelección a una sola vez" y que "El Partido Nacional está listo".



Una petición en ese mismo sentido fue hecha por Hernández en septiembre de 2017.



Hernández fue reelegido presidente de Honduras en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, lo que rechaza el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, quien aduce que el ganador fue él, pero que le hicieron "fraude".



La oposición también alega que Hernández no podía ser reelegido porque la Constitución no le permite al presidente esa opción bajo ninguna modalidad.



En efecto, la Constitución hondureña no permite la reelección presidencial, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 dejó abierta esa posibilidad.



En rechazo a la reelección de Hernández, la Alianza de Oposición inició el 29 de noviembre manifestaciones a nivel nacional, algunas de las cuales han sido violentas y con vandalismo, lo que Nasralla atribuye a "infiltrados" del gobernante Partido Nacional.



Hernández asumirá su segundo período en la presidencia del país centroamericano, por cuatro años, el 27 de enero.