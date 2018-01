"Mi hermana contó antes de morir cómo el padre abusaba de ella"

Tegucigalpa, Honduras.



Isis Alemendárez libra ahora la batalla para exigir justicia para su hermana. Antes de que muriera, Maryory le reveló el secreto que guardó por casi 20 años: desde los ocho años era abusada supuestamente por el padre German Flores Méndez.



Fue antes de morir, en septiembre de 2017, que Maryory le contó a Isis lo que le ocurrió desde niña y el porqué rechazaba ir a la iglesia.

"Mi hermana cargó con ese secreto, pero antes de morir yo le decía: "Maryory, si algo te angustia decilo para que no llevés ese peso’, y fue cuando me dijo cómo fue sometida, cómo abusó de ella el padre, y por eso lo increpé después de la muerte de mi hermana", aseguró Isis.



En mensajes de texto enviados al padre German Flores se revela lo que supuestamente le hizo también a las niñas Aguilar y a las del Maguelar. Le pedían que renunciara, le pedían se entregara a las autoridades, pero el padre respondió:

"Como humano reconozco que en el pasado cometí error, pero con dolor en el alma hace varios años me arrepentí de corazón. Desde entonces he comprendido que toda persona es sagrada y aprendí a tratarles con veneración y respeto, no importando su edad y condición".

El sacerdote German Flores está suspendido y la Fiscalía comenzó las investigaciones.

Las acusaciones

El caso de la familia Almendárez apenas abrían un capítulo de denuncias de los supuestos abusos que aseguran las víctimas sufrieron a lo largo del servicio sacerdotal del padre Flores.

Otra supuesta víctima que radica en Danlí se sumó al relato que ha tomado el Ministerio Público y que forma parte del expediente que pasó a investigar la Fiscalía de la Mujer de Tegucigalpa.



En las últimas horas, varias personas denunciaron al padre Flores por presuntos delitos sexuales.

Feligreses informaron que el padre German Flores está en Tegucigalpa, luego de que fuera suspendido de sus actividades como vicario de la iglesia en El Paraíso. También dijeron que será requerido para declarar.