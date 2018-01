“Vamos a inundar las calles el 27 de enero”: JOH

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente Juan Orlando Hernández anunció ayer que en el nuevo período de gobierno con el que fue favorecido por el pueblo hondureño en las elecciones generales pasadas va “a trabajar como nunca para poner el pecho por Honduras”.



Los miembros de la estructura del Partido Nacional, de Tegucigalpa y Comayagüela, programaron una reunión con el Presidente para felicitarlo por su triunfo en las urnas en el Coliseo Nacional de Ingenieros de la capital.



Hernández fue acompañado por su esposa Ana García, los designados electos, Ricardo Álvarez y Olga Alvarado, pero también el alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura. El mandatario dijo que se aproxima la toma de posesión del alcalde Asfura y cuando se disponía a pronunciar el evento del 27 de enero, los asistentes comenzaron a decir “estadio, estadio, estadio”.



En tal sentido, Hernández les preguntó: “¿Quiénes me van acompañar en la fiesta del 27 de enero?”, y la respuesta se convirtió en una algarabía total. Añadió: “E sa no es la toma de posesión mía únicamente, esa es la toma de posesión de todos y cada uno de ustedes, ya que el triunfo es de ustedes”. El mandatario les preguntó otra vez: “¿Estamos listos para la fiesta del 27?”, a lo que le respondieron: “M ás que listos”. A sí, Hernández anunció: “Vamos a inundar las calles de Tegucigalpa, las de Comayagüela”, refiriéndose al día de la toma de posesión.



En agradecimiento dijo que una de sus bandas presidenciales se la impondrá al pueblo hondureño. “Con el respeto y el protocolo me voy a quitar la segunda banda que me van a poner porque ustedes son el pueblo hondureño”.



El mandatario anunció que vienen grandes proyectos transformadores como nunca antes para Tegucigalpa y el resto de Francisco Morazán, pero quiero verlos a ustedes, enfrente, promoviéndolos a favor de la gente que más lo necesita y de una clase media y una juventud que reclaman el apoyo del Gobierno”.



Ejemplificó que ya ha hablado con el alcalde Asfura y que antes del 27 de enero darán a conocer cuáles son los nuevos proyectos que vienen para la capital.



“Vamos a transformar esta capital, vamos a transformar Francisco Morazán”.