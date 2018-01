Presuntas víctimas de abuso de sacerdote de Danlí lo denuncian en la Fiscalía

Danlí, El Paraíso.

"Vos tenés que contarme qué fue lo que sucedió para que vos tengás tu corazón tranquilo", fue la última petición que realizó Isis Almendárez a su hermana menor, Maryorie Almendárez, cuando ella estaba en su lecho de muerte el pasado mes de noviembre: la joven le confesó cómo el padre German Flores supuestamente abusó de ella cuando tenía 8 años de edad, de acuerdo al relato publicado por el noticiero TN5.

Días después de la confesión, el pasado 27 de noviembre la sociedad hondureña se estremeció con la noticia de la desaparición del padre Flores y se manejó que se trataba de un secuestro ya que encontraron su vehículo destrozado en el fondo de una hondonada del sector y él no aparecía; sin embargo, días después la Policía desmintió esta versión e insinuó que se trataba de un intento de suicidio, misma que apoya la familia Almendárez.

"No, eso no es ningún secuestro, eso es que el padre German quiso matarse, ¿por qué? porque él no aguanta lo que está sucediendo. Es mentira que lo secuestraron, es mentira", afirmó Isis Almendárez.

De acuerdo a reportes oficiales, Flores apareció varios días después con una herida en el cuello dentro del templo Perpetuo Socorro de Danlí, luego fue intervenido quirúrgicamente. El religioso sostuvo en esa ocasión que fue víctima de un secuestro y aseguró que fueron tres personas, una mujer y dos hombres, quienes lo mantuvieron en cautiverio.

El obispo de la Diócesis de Danlí, José Antonio Canales, dijo que "uno no puede revelar lo que habla con cualquier ser humano en privado. Una confesión se lleva hasta la tumba".

Actualmente el sacerdote German Flores está temporalmente suspendido del cargo como párroco de la catedral de Danlí, El Paraíso.

Conversación de Whatsapp

Según investigaciones, Almedárez podría ser una de las víctimas del padre Flores. Un familiar de una de las presuntas víctimas se comunicó con el clérigo vía Whatsapp hace unos días y este le contestó el siguiente mensaje:

"Como humano reconozco que en el pasado cometí error, pero con gran dolor en el alma, hace varios años me arrepentí de todo corazón y le pedí perdón al Señor y desde entonces he comprendido que toda persona es sagrada y aprendí a tratarlas con gran veneración y respeto no importando su edad y condición y a cuidar de ellas y a amarles con pureza, y si en la vida pasada ofendí igual yo estoy dispuesto a hablar y a pedir perdón por mi ofensa proferida.

Hoy estoy muy asustado después de leer sus mensajes, siento que muero!!!"

Las familias de las víctimas afirmaron que ya pusieron las denuncias de violación especial ante el Ministerio Público y se conoció que la institución investiga una cadena de violaciones de niñas del sector desde hace más de 20 años, que hasta hoy salen a la luz.