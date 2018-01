Excandidatos presidenciales de oposición se integran al prediálogo

Tegucigalpa, Honduras.



Los excandidatos presidenciales de cinco partidos políticos se sumaron ayer al prediálogo nacional bajo el compromiso de construir una mejor Honduras.



Los que llegaron a la cita en Casa de Gobierno fueron Romeo Vásquez Velásquez, del Partido Alianza Patriótica; Marlene Alvarenga, del Partido Anticorrupción (PAC), y Alfonso Díaz Narváez, de Unificación Democrática (UD).



También se sumaron Lucas Aguilera, de la Democracia Cristiana (DC), e Isaías Fonseca, del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper). En la reunión estuvo el presidente Juan Orlando Hernández, quien calificó como provechoso y saludable el encuentro con sus excontendores de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, donde él resultó como ganador.



La mayoría de los excandidatos llegaron a la reunión con parte de sus diputados electos.



“En todas las guerras siempre hay un momento para sacar la banderita de la paz. Tenemos que dialogar porque no podemos seguir destruyendo nuestro país”, expresó Romeo Vásquez.



Apuntó que “si no hay inversión, no hay trabajo, y si no hay trabajo tendremos más pobreza”.



Vásquez añadió que en una mesa de diálogo se encuentran las soluciones para las causas que dividen la población hondureña.



El expresidenciable en el conversatorio propuso que para mejorar el servicio político del país se constituya un instituto de altos estudios políticos, seguir impulsando la educación y salud del pueblo hondureño.



Asimismo, fomentar y apoyar la identidad nacional y fortalecer las relaciones internacionales. La excandidata del PAC expuso que “estamos aquí tratando de construir una mejor nación para nuestras futuras generaciones, que necesitan oportunidades y que añoran mucha esperanza”.



Alvarenga abogó por que en el gran diálogo nacional se incluya el respaldo al sector del café, que necesita mucho apoyo e incentivo para seguir abriendo puertas.



Felícito Ávila, diputado electo de la DC, concienció que este es el momento idóneo para buscar de paz y tranquilidad de Honduras. Afirmó que este es el momento de exhortar al resto de los partidos políticos y diferentes sectores del país para que se sumen en la construcción de una nueva Honduras.