Nasralla dice que encabezará movilización el sábado en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.



El excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, dijo este martes que el próximo sábado encabezará una manifestación en San Pedro Sula, al norte de Honduras, en protesta por la declaratoria oficial de las elecciones que ganó Juan Orlando Hernández, de acuerdo con las cifras del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Nuestra estrategia no la vamos a revelar completamente. Les podemos decir algunas cosas, mas no todas", dijo Nasralla en una conferencia de Prensa en Tegucigalpa, al lado del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de Oposición y de Libertad y Refundación (Libre).



La Alianza de Oposición "está más viva que nunca" dijo en alusión a declaraciones que él mismo hizo cuando aseguró que él salía de esa coalición porque ya no tenía sentido, tras el reconocimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos de los resultados oficiales del TSE.



"El próximo evento oficial que tenemos es una movilización el día sábado en la ciudad de San Pedro Sula, caminaremos pacíficamente desde el Monumento a la Madre hasta el Parque Central, y voy a estar personalmente en eso", anunció.



Nasralla dijo que "adicionalmente hay otras cosas, pero si le digo lo que voy a hacer, voy a tener al enemigo al frente porque esto prácticamente se ha convertido en una guerra, nos están imponiendo cosas que la gente no quiere".



Señaló que los diputados de la Alianza y Libre no van a participar en la juramentación de la Junta Directiva del nuevo Congreso Nacional, porque no reconocen a Hernández como presidente del país, y que él tomará posesión de la Presidencia de Honduras el próximo 27 de enero.