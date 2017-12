Mel Zelaya a Nasralla: “Nadie nunca nos podrá explicar cómo se abandona la Alianza”

Tegucigalpa, Honduras

A menos de un mes de haber pasado las elecciones generales en Honduras, las principales figuras de la oposición Salvador Nasralla, ex candidato presidencial, y Manuel Zelaya, coordinador de la alianza que lo llevó a disputar la Presidencia, exponen sus diferencias cuando el país apenas se recupera del clima de incertidumbre y violencia que ha vivido los últimos veinte días.

El viernes 22, Nasralla anunció su retiro de la disputa por el poder en Honduras, luego de que Estados Unidos reconociera los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dan como ganador al presidente Juan Orlando Hernández en los comicios del 26 de noviembre.

"Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, según lo declarado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE)", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Simultáneamente, se conoció que el gobierno de Honduras votó el jueves en contra de una resolución de la ONU que condena la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, mientras Hernández inició un diálogo con diferentes sectores para tratar de restablecer la paz.

"Ya con la decisión de Estados Unidos yo quedo fuera de escena", declaró ese mismo día el popular presentador de televisión de 64 años, candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

Hoy en Twitter

Esa posición de Nasralla es rechazada por el ex presidente Manuel Mel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación Libre, que hoy respondió a un mensaje de Twiter del ex candidato.

En su cuenta, Nasralla escribió: @SalvadorAlianza: “Concluyo una etapa electoral y empiezo otra de diálogo nacional como presidente electo por la mayoría”, expresa su mensaje.

Más tarde, Zelaya le respondió: @manuelzr: “Cada quien con sus parciales, disculpen, eso NO es “ Dialogo Nacional “ es imitación a “JOH”. La verdad es que se anunció la destrucción de la Alianza, porque nadie nunca nos podrá explicar cómo se abandona la ALIANZA en plena batalla desmotivando al pueblo”.

A esa respuesta de Mel Zelaya, Nasralla salió al paso escribiendo: “Las personas buenas de Honduras no deben estar tristes ni desanimadas”, e indica en un extenso mensaje en su Facebook que “mi lucha porque se respete el medio millón de votos con los cuales derroté a Juan Orlando Hernández y a su fraude continúa… Si no se obtiene el 5 de enero una respuesta favorable de la OEA para nuevas elecciones en los próximos tres meses, esta lucha para que prevalezca la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 26 de noviembre, no se detendrá”, dice.

El día anterior

Sin embargo, Nasralla, que anunció que prevé volver a sus programas deportivos en los canales de Televicentro, dijo en la mañana del viernes que con la declaración de Washington queda "destruida" la coalición coordinada por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 y quien ha convocado a protestar en las calles contra el "robo" en las elecciones.

Nasralla, que viajó esta semana a Washington para denunciar un supuesto fraude electoral y pidió una nueva votación, indicó que, pese a su retiro, esperará a una acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, propuso celebrar nuevos comicios.

Dijo que la OEA puede convocar a su Consejo Permanente en enero para revisar las opciones de instar a nuevas elecciones.

Observadores electorales de la OEA y de la Unión Europea (UE) dieron cuenta de irregularidades en la votación, pero también señalaron que no se encontró evidencia de dolo pese al escrutinio de actas y a la comparación de las entregadas por la Alianza.

Esas denuncias desataron violentas manifestaciones callejeras y saqueos que dejaron al menos 12 muertos, según organismos internacionales.

"Navidad de resistencia" -

En conferencia de prensa, Zelaya lamentó la decisión de Nasralla de retirarse y anunció que el 27 y 28 de diciembre la Alianza opositora se reunirá para replantear su lucha contra el supuesto fraude electoral. "No vamos a dejar la lucha", afirmó.

La toma de posesión de Hernández para su segundo mandato consecutivo será el 27 de enero.

Este fin de semana Honduras recobraba la calma tras el caos, aunque manifestantes de la Alianza hicieron tres intentos de bloqueos en la capital que fueron neutralizados por la policía.