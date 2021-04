Chelato Uclés: “Soy muy exigente con las mujeres”

Tegucigalpa, Honduras.

El primer entrenador que llevó a Honduras a un mundial, José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, se sometió sin rodeos y muy relajado a las 20 preguntas de LA PRENSA, reveló cosas interesantes de su vida y hasta por qué no se ha casado.

“Nunca me casé, siempre estuve en unión libre, no como dice Salvador que nunca encontró”, respondió entre risas.

1 ¿Tiene enemigos?

Tengo detractores, casi enemigos, porque a veces toman las cosas casi personales.

2 ¿Está a favor o en contra del matrimonio entre homosexuales?

Creo que eso no está contemplado en la Biblia.

3 ¿Le han sido infiel?

Sí, no tanto.

4 ¿Se considera el mejor entrenador de Honduras?

Yo no puedo decir eso, quizás los aficionados y la gente pueden decirlo. Yo no puedo hablar de mí mismo.

5 ¿Está enamorado?

Busco estarlo.

6¿Alguna vez usó drogas?

No. Ni siquiera el cigarrillo común, nunca tuve ningún vicio.

7 ¿A qué le teme?

Un poco a la muerte.

8 ¿Le disgusta que lo utilicen como personaje cómico?

No tanto porque siempre hablan de uno. Quiere decir que uno es importante.

9 ¿Cómo duerme, con ropa o sin ropa?

Con ropa. Me resfrío al siguiente día, amanezco enfermo si no uso ropa (risas).

10¿Posaría desnudo?

No

11 ¿Cómo enamora a una mujer?

Ya aprendí muy tarde, al principio no sabía nada. Me he dado cuenta que era muy ignorante en la materia, por eso perdí alguna novia.

12 ¿Físicamente, ¿cómo le gustan las mujeres?

Soy muy exigente. Veo el modo, puede ser una mujer muy bonita pero si es tiesa no. Me gustan con encanto natural y que tengan conversación amena, que sean agradables.

13 ¿Cómo describe a los políticos?

Yo les digo que no exageren en mentir, porque es peligroso. Produce un trastorno en la persona. Deberían de mentir lo menos posible.

14 ¿De dónde sale la frase: Nunca se sabe?

De un anuncio que hice de la lotería hace muchos años. Ya no la pronuncio mucho, pero la gente sí y me agrada bastante.

15 De 1 a 10, ¿cómo califica su gestión mientras fue diputado?

Me proyecté para los barrios pobres. Me dediqué a servir en esos lugares y no estar ahí en el Congreso Nacional sin ayudar, considero mi gestión en un 7.

16 ¿Pep o Mourinho?

Mourinho tiene más méritos, aquel solo ha estado en la casa y el otro ha sido campeón en Italia, Inglaterra y en su país, aquel como dicen los españoles conoce los pasillos, en cambio Mourinho va donde no están los pasillos, ¿que tiene grandes jugadores?, sí, pero cuesta mucho manejarlos.

17 ¿Baila? ¿Qué baila?

Ver bailar. Tengo colección de todos los ritmos musicales, me encanta verlos, pero tuve esa timidez.

18 ¿El sitio más atrevido donde lo ha hecho?

Por aquí cerca del mercado Los Dolores (risas).

19 ¿Qué es lo que nunca deja de hacer antes de un partido?

Estar revisando detalles. Dejo la libreta al lado de la mesa de noche, me sale una idea, me despierto y la apunto.

20 ¿Sino fuera entrenador de fútbol, qué sería?

Me gusta mucho la sabiduría, así como tenían los griegos 7 sabios, a mí me hubiera gustado ser uno de los 7 sabios de Honduras, la sabiduría la amo.

Historial

Nombre: José de la Paz Herrera

Ocupación: Entrenador profesional

Origen: Nació en Soledad, El Paraíso.

Vida amorosa: Tiene 6 hijos y dos de ellos están ligados al fútbol: uno como periodista deportivo y el otro como gerente de un equipo de fútbol. Nunca se casó.

Estudios: Estudió hasta el Bachillerato en la Academia Militar, fue cadete. También estudió en el Instituto Central Vicente Cáceres. Ha dedicado casi toda su vida a conformar equipos de fútbol.

Estudió para entrenador en Argentina, y aunque no reunía los requisitos por ser muy joven, hicieron una excepción. Es autodidacta por excelencia. Adicto a la lectura.