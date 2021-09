"Vote por yo": La curiosa campaña de un candidato hondureño para atraer votantes

Choluteca, Honduras.

La curiosa forma de hacer campaña política de Quintín Soriano, actual alcalde de Choluteca y que busca su reelección por el Partido Liberal de Honduras, ha causado revuelo en la población con su frase "Vote por yo" como eslogan oficial de su propaganda electoral.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, algunos critican a Soriano por no respetar las normas del idioma español y otros aseguran que es una novedosa idea para ganar aceptación en la población sureña.

Puede leer: Nacionalistas exponen supuestas irregularidades en contratación del TREP

"Muchos señalan todo esto, me van a criticar por lo que soy, por lo que no soy, por lo que creen que soy, por lo que hago, por lo que digo, por lo que nunca he dicho. Me tiene sin cuidado lo que de yo se diga, sigan su vida que yo sigo la mía", dijo Soriano a la televisora Choluvisión.

Además: Honduras busca dar el siguiente paso de reconstrucción que apoya Cepal

Según la Real Academia de Lengua Española (RAE), "es incorrecto el uso de yo debido a que se encuentra después de la preposición por; en este caso debe emplearse la forma mí".

Lo cierto es que el edil cholutecano ha logrado obtener la atención de quienes visibilizan su curiosa campaña política.