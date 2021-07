La doctora Ana María Polo rompe el silencio sobre la situación en Cuba

Redacción.

La famosa presentadora cubana Ana María Polo del programa de Telemundo "Caso Cerrado", rompió el silencio en sus redes sociales sobre la situación que atraviesa Cuba.

"¡Hola amigos! Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje sumamente importante para mi. La situación de mi país natal, CUBA, es extrema y devastadora. Si bien la gente en la isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria. Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece", adelantó Polo.

La doctora agregó: "Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc, que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días. Gente común que comparte en sus redes sociales fotos y videos de la brutalidad que se vive allá. Esto es un asunto global. ¡Lo que pasa a 90 millas de Miami nos afecta a todos! Es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata. Por eso, es importante que todos, cubanos o no, estemos informados de lo que está pasando en Cuba y hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible".

"¡Los quiero mucho y gracias por el apoyo de siempre!", finalizó Ana María Polo.

¿Qué está pasando en Cuba?

Cuba ha vivido recientemente las manifestaciones más grandes de las últimas décadas. ¿Qué que está pasando? Y ¿Por qué el hashtag #SosCuba se ha viralizado en las redes sociales?

Ante las manifestaciones, el gobierno cubano anunció el primer paquete de medidas para apaciguar a la población, entre ellas la libre importación de alimentos y medicinas, a tres días de inéditas protestas que, reconoció, deben llevar a un "análisis crítico" de los problemas.

Las autoridades acordaron "autorizar excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin limite de valor de importación y libre de pago de aranceles", dijo el primer ministro, Manuel Marrero, en la televisión cubana.