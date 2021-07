Viral: Lo corren de restaurante tras comerse 15 platos de pasta y pedir 8 más

Redacción.

João Carlos Apolonio, un brasileño se volvió viral tras compartir en redes la historia de cómo ingresó a un restaurante que ofrecía comida "ilimitada" por una cantidad fija.

Tras comerse quince platos de pasta y pedir ocho más, lo corrieron del restaurante.

Al enterarse de la promoción del restaurante, pidió una cantidad tan grande de comida que causó algunas risas suspicaces entre el personal, aunque decía no tener mucha hambre.

"Ni siquiera tenía mucha hambre porque en la mañana me había comido ocho panecillos. Para empezar, me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos", comentó el brasileño.

Luego de comerse la primera tanda de platos, decidió pedir una segunda, el mesero del lugar le advirtió que si no los consumía recibiría una multa.

Lo corrieron

Los platos vacíos se fueron acumulando, sin embargo, fue cuando él mismo Carlos ordenó ocho platos más, motivo por el que el dueño del lugar decidió correrlo del restorán.

"El gerente me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada", explicó Apolonio.

La historia de Carlos se ha vuelto mega viral en las redes sociales más populares. De hecho, los dueños del restaurante contactaron a João y acordaron que volviera al local. En esta ocasión comió 35 platos y, sin buscarlo, dio bastante publicidad al restaurante.