Video viral: Joven cancela su boda: "No quería a mis hijos" y la pone en venta

Redacción.

La historia de un joven con el corazón roto se hizo mega viral en las redes sociales, se trata del joven James Flores, un mexicano de Nuevo León quien remató su paquete de boda.

James Flores ha dado un salto a la fama tras anunciar que cancelaba su boda y que buscaba personas interesadas para traspasarles todo lo contratado para la gran fiesta.

A través de su cuenta de Facebook, Flores publicó que estaba revendiendo el paquete de su boda el cual era para 200 personas. Éste paquete incluía un menú de dos tiempos.

Pero lo que más llamó la atención entre los internautas fue la razón por la que traspasaba su boda. Ante la presión o fama de las redes sociales, el joven explicó los duros motivos.

Falta de apoyo

"Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos", declaró el joven mexicano.

"Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (...) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", puntualizó.