Gesto viral: padre adorna triciclo con globos para celebrar la graduación de su hijo

El gesto de un padre a su hijo ha conmovido a usuarios en Facebook, luego de que este adornara su humilde triciclo para poder asistir a la caravana escolar de su pequeño.

Este emotivo hecho ocurrió en Saltillo, México y no tardó en viralizarse por las redes sociales. Tania Coronel compartió las imágenes que generaron felicitaciones hacia el papá de los pequeños, al hacer hacer todo lo posible para acudir al festejo.

Aunque el papá no contaba con un auto al igual que la familia del resto de niños del centro educativo, utilizó su ingenio para que su hijo no faltara y decidió decorar el triciclo con el que diariamente sale a trabajar. Las lindas imágenes enternecen en Facebook e Instagram.

Amor

"No suelo subir este tipo de cosas. Pero hoy no fue la excepción. Es realmente hermoso ver qué tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que valoren a sus padres y trátenlos con cariño. Tal vez no son perfectos, pero los aman y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien", compartió la joven en la publicación de Facebook.

