"¡No me importa si estás vacunado, idiota!": profesora insulta a un alumno por no usar mascarilla

Wisconsin, Estados Unidos.

Una profesora se hizo viral en las redes sociales luego de ser grabada insultando a un estudiante que no usaba mascarilla dentro del salón de clases en una escuela de EEUU.

"No me importa si estás vacunado, idiota! No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar sólo porque estás vacunado", le gritó la profesora a su alumno.

La profesora siguió y dijo: "¿Sabes qué? No eres una persona especial por aquí. Deberías escuchar cómo todos hablan de ti por aquí. Eres un imbécil y necesitas respetar a otras personas en tu vida". La actitud de la maestra fue atacada por usuarios en redes.

Investigación

La escuela estadounidense ubicada en Wisconsin informó se inició una investigación y la profesora involucrada fue puesta en licencia administrativa en espera de su resultado.

El video viral fue visto por más de un millón de personas en la red social de Twitter.

