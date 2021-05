Video viral: abre un celular para repararlo y en su interior halla una sorpresa

Redacción.

Un video que fue compartido en TiKTok está causando revuelo, al mostrar el momento en que un joven que iba reparar un celular halló una "sorpresita" al interior del dispositivo.

El video viral se hizo popular en TikTok y en las redes sociales más importantes del mundo.

El joven estadounidense que reside en Lafayette, Luisiana (EEUU), abre el celular con ayuda de una herramienta y luego descubre que en su interior había una nota y algunos billetes.

Esposo infiel

"Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los $200 para ti", se lee en el mensaje escrito a mano. El joven colocó como subtítulo del video viral lo siguiente: "Me encanta cuando los clientes engañan a sus novias", exponiendo al cliente.

Algunos internautas criticaron al joven por difundir el video en sus redes sociales.

