Video viral: gato salta desde el quinto piso de un edificio en llamas para no morir

Redacción

El dicho popular sobre que los gatos que tienen siete vidas se puso a prueba en Chicago. Un impactante video viral muestra el momento en el que un gato saltó desde un edificio en llamas para poder salvar su vida. ⁣

⁣En las imágenes se puede observar cómo el felino salta desde la ventana. Afortunadamente, Acabó aterrizando sobre sus cuatro patas por fuera del muro que rodea la construcción.

Esta hazaña confirma el dicho popular: ¿un gato tiene o no siete vidas?

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z