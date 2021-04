"Las notas que obtengan no son tan importantes": director de escuela pide a padres no juzgar a hijos por sus notas

Redacción.

El director de un instituto español se hizo viral en redes sociales tras escribir una carta en la que pide a los padres que no juzguen a sus hijos por sus calificaciones.

Amalio Gutiérrez Álvarez es director de un establecimiento de educación secundaria en España. Dado que comenzará la etapa de exámenes, el profesor envió una carta a los padres de familia para anunciar el inicio de las pruebas y esta misiva ha causado revuelo.

Texto íntegro de la carta:

"Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien, es comprensible.

Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química.

Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada ¡Es solo un examen!

Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes dígale que lo ama que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en estos aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene", finaliza la carta.

Los internautas han aplaudido la visión del director y de los padres que eduquen de este modo, animando a sus hijos a esforzarse, y apasionarse en lo que realmente aman.