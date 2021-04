Soy Darks: Así luce "Elvira" a 10 años de su video viral

Redacción.

A inicios del 2010, el auge de YouTube entregó a la comunidad latinoamericana personajes inolvidables que hoy todavía son recordados con mucho cariño en las redes sociales.

Corría el año 2011 y en las redes comenzó a circular un video en el que aparecía "Elvira", una chica con maquillaje en tonos oscuros y que aseguraba ser la "chica más darks".

"Ser darks es es... no ser como los demás, ¿verdad? Yo… me pinto de negro la boca, ¿verdad? Porque me gusta lo oscuro, me gustan las arañas, me pongo arañas en el pelo... por ahí traigo unas de verdad, porque no me peino, porque soy muy darks", aseguraba.

Su personaje llegó a ser tan popular que logró protagonizar un comercial de Netflix para promocionar la primera temporada de la serie alemana "Dark", que resultó ser un éxito.

¿Cómo luce ahora?

En realidad, el verdadero nombre de "Elvira Darks" es Maury, a quien también puedes encontrar en redes sociales como "Maury Diamante" y así luce hoy en día, míralo.

